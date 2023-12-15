طفح الكيل.. ريال مدريد يفتح النار على برشلونة في قضية نيجريرا!

حرب جديدة بين الغريمين..

يبذل ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز قصارى الجهد من أجل إلحاق الضرر ببرشلونة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا".

وكان برشلونة قد استأنف على إجراءات قضائية عبر فيها عن أن ريال مدريد متهم بشكل خاص وخصم للنادي الكتالوني في القضية.

وبحسب موقع "ليبرتاد" فإن ريال مدريد أرسل مستندًا تفصيليًا يطلب فيه رفض استثنئاف برشلونة الذي يعتبره متهمًا أمام القضاء.

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وأدان ريال مدريد ما أسماه "مؤشرات على فساد رياضي خطير بشكل غير اعتيادي وواسع النطاق" في إشارة إلى ممارسات برشلونة في القضية.

وكانت القضية التي تم تفجيرها مطلع عام 2023 قد أشارت إلى وجود تنسيق بين برشلونة ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، بشأن "تقارير تحكيمية" يقدمها من خلال شركته الخاصة مقابل أموال يتلقاها من الكيان الكتالوني.