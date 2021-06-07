طفح الكيل .. ريال مدريد يسحب عرضه لراموس

القائد على أبواب الرحيل

أفادت أنباء قادمة من إسبانيا بسحب ريال مدريد العرض المقدم لقائده سيرخيو راموس من أجل تمديد عقده المنتهي بحلول نهاية الشهر الجاري، مما يعني رحيله مجاناً عن صفوف النادي.

ودخل الطرفان في مفاوضات معقدة منذ شهور دون الوصول لاتفاق يرضي راموس أو إدارة النادي الملكي للإبقاء على النجم الإسباني.

ماذا قرر ريال مدريد بخصوص عقد سيرخيو راموس؟

قالت "ABC" وعدة مصادر إسبانية إن ريال مدريد قرر سحب العرض الخاص بتمديد عقد اللاعب الإسباني بعد عدم التوصل لاتفاق.

وأوضح التقرير أن الوضع الآن هو أن النادي يجهز لوداع راموس بشكل يليق بمسيرته مع النادي، وسيقيم له حفل وداع ضخم.

لماذا يرحل راموس عن ريال مدريد؟

بحسب التقارير، فسبب رحيل القائد هو مطالبه المادية التي يعتبرها ناديه مرتفعة بالنظر للظروف الراهنة الاقتصادية للنادي الملكي.

ويطلب اللاعب عقداً لموسمين وراتباً يتعدى 15 مليون يورو في الموسم الواحد، بينما يعرض ريال مدريد مبلغ أقل وعقد لموسم واحد بحسب التقارير.

ما هي الوجهات المحتملة للقائد الإسباني الموسم القادم؟

"ديلي ميل" الإنجليزية قالت إن هناك صراعاً بين قطبي مانشستر يونايتد وسيتي على خدمات القائد المخضرم.

بينما أضافت مصادر إسبانية وأخرى فرنسية أن باريس سان جيرمان أحد أكبر المهتمين بخدمات راموس.

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