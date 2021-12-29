طفح الكيل .. دورتموند يحدد موعدًا نهائًيًا لهالاند بشأن مستقبله

يبدو أن بوروسيا دورتموند بدأ أن يفقد صبره على نجمه النرويجي إرلينج هالاند، الذي كثرت التقارير التي تتحدث عن رحيله في الصيف المقبل.

ويتوقع على نطاق واسع، رحيل هالاند عن دورتموند في نهاية الموسم الحالي في ظل صراع الأندية الأوروبية من أجل ضمه.

وارتبط اسم هالاند بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، لعل أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب مانشستر سيتي.

ما هو الجديد بخصوص هالاند ودورتموند؟

بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن دورتموند حدد للاعب النرويجي موعدًا نهائيًا بشأن قراره الأخير بخصوص مستقبله تحديد ما إذا كان سيستمر مع الفريق أو سيرحل في نهاية الموسم، وذلك بحلول فبراير 2022.

وأكدت عن إدارة الفريق الألماني تشعر بالغضب من حديث مينو رايولا، وكيل هالاند، المستمر عن مستقبل اللاعب ووجهته المقبلة، رغم ارتباطه بعقد في "سيجنال إيدونا بارك" حتى 2024.

ما موقف دورتموند من اللاعب؟

وفقًا للصحيفة، فإن دورتموند يرغب في الإبقاء على هالاند لموسم آخر على الأقل، رغم ما يتردد بقوة عن وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو، وإمكانية تفعيله في الصيف المقبل.

واضطر دورتموند لهذا الأمر، من أجل التخطيط المسبق لمستقبل الفريق على المدى القصير.



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