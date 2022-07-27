طعنات برشلونة تستمر.. رحيل دي يونج ضروري من أجل الصفقات الجديدة!

على الرغم من إبرام برشلونة للعديد من التعاقدات النارية إلا أن الفريق الكتالوني لن يستفيد من العناصر الجديدة التي ضمها في مواجهات الموسم المقبل.
حيث تقف الأزمة المالية من جديد في وجه البلوجرانا، وهذه المرة ستكون قاسية للغاية، بعد أن دفع النادي الإسباني العديد من الملايين لتقوية صفوف الفريق.
وكشف الصحفي "ألفريدو مارتينيز" عن نقطة مالية هامة يحاول برشلونة حلها في الأيام المقبلة لتسجيل صفقاته الجديدة والمشاركة بصورة طبيعية.
ما هي الأزمة؟
حتى الآن لم يوازن برشلونة أموره المالية من حيث فاتورة الرواتب الضخمة التي يدفعها النادي كل موسم، والتي تحتم عليه الوقوف عند حد معين لتسجيل قائمة اللاعبين.
وبالتالي يحاول برشلونة خروج فرينكي دي يونج من الفريق للتخلص من راتبه الكبير وبالتالي يستطيع النادي تسجيل صفقاته الجديدة.
The registration of Raphinha and Robert Lewandowski is not guaranteed at Barcelona.— SPORTbible (@sportbible) July 27, 2022
If Frenkie de Jong refuses to leave or take a pay-cut, Barça will have a HUGE problem.
Via @Alfremartinezz pic.twitter.com/S8laDbWeGs
حيث أن الثنائي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي لن يشاركا في الموسم الجديد إلا إذا حدثت عملية البيع، أو عبر طريقة أخرى أشار إليها مارتينيز.
وهي أن يوافق متوسط الميدان الهولندي على تخفيض راتبه في الموسم الجديد على أن يأخذه في فترة أخرى، وهو ما قد وافق عليه دي يونج من قبل ومن غير المعلوم ما سوف يقرره الفترة المقبلة.
ماذا عن سوق انتقالات برشلونة حتى الآن؟
استطاع برشلونة أن يحظى بسوق انتقالات ناري للغاية، حيث تعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، والجناح رافينيا، ومتوسط الميدان فرانك كيسييه، والمدافع أندرياس كريستنسن، كما جدد تعاقد عثمان ديمبيلي بشروطه.
وتشير الأنباء في الوقت الحالي إلى قرب البلوجرانا من التعاقد مع المدافع جول كوندي من قبل فريق إشبيلية، مع الاهتمام الواضح بظهير تشيلسي الأيمن سيزار أثبيليكويتا.
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