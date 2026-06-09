طريق ميسي الأمريكي.. من مجد ميامي إلى مسرح 2026!

تضرب أشعة الشمس بقوة على الطريق السريع الذي يحد ملعب دي آر في بي إن كي. إنه وقت الظهيرة في فورت لودرديل، والهواء يتصاعد منه اللهب. تمر السيارات بموسيقى صاخبة، والعديد منها تعلو نوافذها أعلام زرقاء وبيضاء. على الجدران المجاورة، أصبحت جداريات ليونيل ميسي جزءًا من المشهد: تظهر إحداها وهو يرتدي قميص إنتر ميامي الوردي، وأخرى وهو يرتدي القميص الأزرق السماوي والأبيض ويرفع كأس العالم. تعزف موسيقى الريغيتون في الحانات، حيث يكفي أن يذكر أحدهم كلمة ”ميسي“ لتظهر ابتسامة أو تعليق أو هتاف ”هيا يا أرجنتين!“. هذه هي ميامي.

إنها المكان الذي تذوب فيه الحدود. حيث يمكن لفنزويلي أن يبيع فطائر إمبانادا أرجنتينية لكولومبي، بينما يحسم ميسي على الشاشة في الخلف مباراة ضد أورلاندو سيتي. لكن منذ وصول اللاعب رقم 10، تغير شيء ما في المدينة: كرة القدم، تلك الرياضة التي كانت لسنوات مجرد شغف للمهاجرين، أصبحت جزءًا من اللغة اليومية. يقول الكثيرون دون سخرية: ”إنها مدينة ميسي“، لأن ما أحدثه قائد المنتخب الأرجنتيني في جنوب فلوريدا لا مثيل له.

لم يقتصر وصوله إلى إنتر ميامي على إحداث ثورة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بل غيّر هوية الرياضة في منطقة بأكملها. بيعت القمصان الوردية في غضون ساعات. قفزت أسعار التذاكر من 30 دولارًا إلى أكثر من 400 دولار. زادت الرحلات الجوية من بوينس آيرس إلى ميامي بنسبة 25 في المائة خلال الأشهر الأولى من إقامته. لكن الأكثر إثارة للإعجاب هو الظاهرة الرمزية: ليونيل ميسي، الفتى المولود في روزاريو الذي غزا العالم، وجد في الولايات المتحدة وطنًا ثانيًا لكرة القدم. وقد يكون هذا التفصيل، هذه البيئة المألوفة، هذا المجال العاطفي، عاملاً أساسيًا في كأس العالم 2026.





البطل في الأرض الموعودة

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ستكون كأس العالم 2026 مختلفة عن أي كأس عالم أخرى. للمرة الأولى، ستقام في ثلاثة بلدان - الولايات المتحدة والمكسيك وكندا - على الرغم من أن قلب البطولة ينبض في عملاق الشمال. وإذا سارت الأمور كما هو متوقع، فسيكون أحد الملاعب الرئيسية للأرجنتين هو ميامي.

وليس ذلك من قبيل الصدفة. فالحرارة والجمهور والارتباط اللاتيني وشخصية ميسي تجعل جنوب فلوريدا المسرح المثالي. ولا يتعلق الأمر بالتسويق فقط، على الرغم من أن الفيفا والعلامات التجارية ترحب بفكرة أن يلعب بطل العالم ”على أرضه“. فقبل كل شيء، يتعلق الأمر بالطاقة والسياق والمناخ العاطفي والبدني.

ميسي يعرف هذه الملاعب، العشب السريع، الليالي الرطبة، الملاعب المريحة، الجماهير المتحمسة والمحترمة، وقد لعب عليها مع إنتر ميامي وطبقها على أسلوب لعبه. إنه يعرف الرحلات الداخلية، والمسافة بين الملاعب، والجداول الزمنية. إنه يعرف كيف يتفاعل جسده في تلك الظروف. في سن 39، وهو العمر الذي سيبلغه خلال كأس العالم، يمكن أن تكون مثل هذه التفاصيل حاسمة.





”ميسي الأمريكي“ ليس اختراعًا تسويقيًا. إنه التطور الطبيعي للاعب الذي، بعد أن فاز بكل شيء، بحث عن مكان يمكنه فيه الاستمتاع بكرة القدم دون عبء المطالب الأوروبية. وجد ذلك في ميامي؛ مكان تختلط فيه كرة القدم بالحياة اليومية، حيث ينتهي التدريب ويغرب الشمس على بعد أمتار قليلة من البحر.

يقول أحد موظفي النادي وهو يرتب الكرات في ملعب التدريب: ”ميسي غير حياتنا. ليس فقط حياة الفريق، بل حياة المدينة، وحياة كرة القدم، وحياة الجميع“. وهو محق في ذلك. لأن ميسي لم يأت إلى الولايات المتحدة للتقاعد، بل جاء للتوسع، لفتح فصل جديد، ليصبح جسراً بين كرة القدم اللاتينية والأمريكية، بين الملحمة والمشهد.





"حمى ميسي"

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في الليلة التي ظهر فيها ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي، تجمدت المدينة. كان ذلك في يوليو، وكانت الحرارة تلتصق بالجسم كبطانية. في الملعب، رسمت أضواء الهواتف المحمولة في المدرجات أمواجًا من اللون الوردي. دخل ميسي الملعب، ولمس الكرة مرتين، وفي الدقيقة الأخيرة سدد ركلة حرة استقرت في الزاوية العليا. بكى ديفيد بيكهام. ابتسمت أنتونيلا، زوجة ميسي. وأدرك الحشد، الذي كان مزيجًا متنوعًا من الأرجنتينيين والكوبيين والهندوراسيين والأمريكيين والسياح، أنهم يشهدون حدثًا لا يتكرر. منذ ذلك الحين، اتخذت ”حمى ميسي“ أبعاد ظاهرة اجتماعية.

نمت أكاديميات كرة القدم للشباب بنسبة 60٪ في المنطقة. تفتح الحانات الأرجنتينية أبوابها مبكراً عندما يلعب ميامي. تبيع المتاجر الكبرى شاي الماتي وقمصان المنتخب الأرجنتيني. حتى الأمريكيون الأكثر تردداً بدأوا في متابعة مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم. لكن أقوى شيء هو العاطفة التي يخلقها ميسي. في المدرجات، تسافر عائلات بأكملها من ولايات أخرى فقط لرؤيته. يبكي الأطفال عندما يشاهدونه يتدرب. الكبار الذين لم يطأوا أبداً ملعب كرة قدم يغنون الآن ”موتشاتشوس“ بلغة إنجليزية ركيكة. إنها حمى، نعم، ولكنها أيضًا شعور بالخلاص.

ميسي، الذي اتُهم كثيرًا بـ”عدم الشعور“ بقميص الأرجنتين عندما كان شابًا، وجد في ميامي التوليفة المثالية: مدينة تعشقه دون أن تطلب أي شيء في المقابل، وتحتفي به لمجرد وجوده. وقد تكون هذه العلاقة هي الدافع الذي يرافقه في عام 2026، عندما يدور العالم مرة أخرى حول كرة القدم





كأس العالم من أجل ميسي

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يبدو أن كل شيء متوافق: الجدول الزمني، واللوجستيات، والسرد القصصي. لو كان كرة القدم فيلماً، لكان هذا هو الفصل الأخير المثالي. لأن الولايات المتحدة لن تكون مجرد مضيفة لكأس العالم في عام 2026، بل ستكون المسرح الكبير لختام حقبة. وسيصل ميسي، الذي فاز بالفعل بكل ما يمكن أن يفوز به لاعب، بأكثر من مجرد جوائز. سيصل بشعور بالانتماء.

سيكون المنتخب الأرجنتيني بطل العالم هو الأكثر مشاهدة، لكن بالنسبة لميسي سيكون السياق مختلفًا. سيلعب في ملاعب يعرفها بالفعل، مثل ملعب هارد روك في ميامي أو ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، أمام جماهير تعشقه. لن يكون زائرًا أو أجنبيًا. سيكون، بطريقة ما، محليًا، وهذا له وزنه الكبير.

يشبه مناخ ميامي مناخ روزاريو في الصيف: حرارة رطبة، عرق مستمر، بعد ظهيرة تبدو وكأنها تذوب. الملاعب الأمريكية، بعشبها المتساوي ومرافقها المثالية، تفضل أسلوبه البطيء والمتحكم والدقيق. السفر المحلي مريح، والفنادق مألوفة. كل ما يمكن أن يصبح عقبة في كأس العالم - التكيف، التوقيت، البيئة غير المألوفة - يصبح هنا حليفًا. وهناك العامل العاطفي للجماهير.





في كل مباراة للأرجنتين في الولايات المتحدة، ستكون المدرجات مطلية باللونين الأزرق السماوي والأبيض. ليس فقط من قبل الأرجنتينيين المسافرين، ولكن من قبل ملايين اللاتينيين الذين يشعرون أن ميسي هو ابنهم. المكسيكيون والكولومبيون والفنزويليون والجواتيماليون؛ جميعهم تحت نفس العلم الرمزي. في بلد حيث الهجرة هي الهوية، يمثل ميسي شيئًا عالميًا، وهو فكرة أن الموهبة يمكنها التغلب على أي حدود.





استسلام للكرة

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لعقود من الزمن، نظرت الولايات المتحدة إلى كرة القدم من بعيد. كانت تعتبرها مجرد عرض آخر، ولم تفهم أبدًا الشغف الذي تثيره في أماكن أخرى. ولكن مع وصول ميسي، تغير شيء ما. فجأة، بدأت العائلات في تنظيم عطلات نهاية الأسبوع حول مباريات إنتر ميامي.

حطمت شبكات التلفزيون أرقاماً قياسية في عدد المشاهدين. وسائل الإعلام المحلية، التي كانت تركز في السابق على البيسبول أو كرة السلة، تخصص الآن صفحاتها الأولى لكرة القدم. لم يقتصر تأثير ميسي على الارتقاء بمستوى دوري كرة القدم الأمريكية فحسب، بل أعاد أيضاً تعريف علاقة البلاد بهذه الرياضة. اليوم، الولايات المتحدة هي السوق التي تبيع أكبر عدد من قمصان المنتخب الأرجنتيني خارج أمريكا الجنوبية. وفي حدائق ميامي، يتدرب الأطفال الأمريكيون على الركلات الحرة، محاولين تقليد قدم ميسي اليسرى.

هذا هو السياق الذي ينتظر عام 2026، بلد لم يعد ينظر إلى كرة القدم على أنها رياضة أجنبية، بل جزء من هويته الثقافية الجديدة. وفي قلب هذا التحول، لاعب يبلغ طوله 170 سم ولد في روزاريو.





الرقصة الأخيرة

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أحيانًا، يبدو كرة القدم كالسينما. تبدو بعض السيناريوهات مكتوبة بروح درامية تتحدى الصدفة. قصة ميسي في الولايات المتحدة هي واحدة منها.

فكر في الأمر: أفضل لاعب في العالم، في خريف مسيرته، ينتقل إلى ميامي، أيقونة عالمية في بلد يحاول فيه كرة القدم أن تكتسب مكانها النهائي. بعد ثلاث سنوات، تقام كأس العالم هناك بالذات، في الملاعب التي سبق له أن فاز فيها، أمام جماهير تعشقه، مع هالة البطل التي لا تزال تتألق في كل خطوة. صدفة؟ من الصعب تصديق ذلك.

ربما تكون هذه هي الطريقة التي وجدها كرة القدم لترد لميسي كل ما قدمه للعبة. فرصة أخيرة للاستمتاع، لإنهاء قصته دون ضغوط، دون ديون، دون الحاجة لإثبات أي شيء آخر. فقط أن يكون على طبيعته. حتى ذلك الحين، لن يهم كثيراً ما إذا كان سيبلغ 39 عاماً أو ما إذا كان جسده لن يستجيب بنفس الطريقة. ما سيهم هو السياق. الإلهام. الشعور بالوجود في المنزل.

الدائرة تكتمل

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عندما تبدأ كأس العالم، ستكون ميامي في حالة غليان. ستغطي جداريات ميسي كل زاوية، وستكون الحانات ممتلئة، وستتزين الشواطئ بأعلام الأرجنتين. وفي لحظة ما، ربما في إحدى أمسيات يونيو، مع السماء البرتقالية فوق ملعب هارد روك، سيخطو القائد إلى الملعب، وينظر حوله، ويدرك أن كل شيء كان مقدراً أن يكون على هذا النحو.

ميسي، الفتى من روزاريو الذي عبر المحيط ليفوز بأوروبا، وعاد إلى وطنه ليحتضن المجد في قطر، والذي يعيش الآن بين أشجار النخيل والشواطئ، سيرحب بالعالم في منزله الجديد.

ستكون كأس العالم 2026، جزئياً، تكريماً له. مسرح بُني على مقاسه، احتفالاً بإرثه. وربما، فقط ربما، الفصل الأخير من أجمل قصة روتها كرة القدم على الإطلاق. لأن النهايات المثالية توجد أحياناً، ويبدو أن هذه واحدة منها.

الإرث

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ولكن ربما يكون الجزء الأكثر إثارة في هذه القصة ليس ما يحدث على أرض الملعب، بل خارجها. فبينما تنمو كرة القدم الأمريكية بسرعة مذهلة، أصبح ميسي شخصية تتجاوز أي قميص. في بلد معتاد على إنتاج الأبطال بشكل جماعي، يمثل ميسي شيئًا مختلفًا: الأصالة. الرجل الذي لم يكن بحاجة إلى الصراخ أو الاستفزاز ليكون محبوبًا. الرجل الذي غزا أكثر الجماهير تطلبًا على هذا الكوكب، ليس من خلال بيع شخصيته، بل من خلال إظهار إنسانيته.

في ميامي، ميسي ليس مجرد لاعب كرة قدم في إنتر ميامي؛ إنه جار، وأب يأخذ أطفاله إلى المدرسة، ورجل يُرى في المقهى، وشاب يبتسم بخجل عندما يتعرف عليه الناس في الشارع. تلك الطبيعية، النادرة جدًا في عصر التسويق الشامل، هي ما عززت علاقته بالجمهور الأمريكي الشمالي. قال صحفي أمريكي ذات مرة: ”إنه كائن فضائي يتصرف كإنسان“، وربما يكون هذا هو التعريف الأكثر دقة.

في ثقافة تحتفي بالفخامة، يجسد ميسي معجزة البساطة. لقد غيرت حضوره بالفعل النظرة إلى كرة القدم في الولايات المتحدة، لكن تأثيره الثقافي ما زال في بدايته. تتنافس شركتا نايكي وأديداس للاستفادة من صورته، وتضاعف مدارس كرة القدم عدد المسجلين فيها، وتضعه وسائل الإعلام في نفس الدوري الرمزي الذي ينتمي إليه مايكل جوردان أو توم برادي. لكن هناك شيء واحد يميزه: ميسي لا ينتمي إلى بلد واحد أو جيل واحد، إنه ينتمي إلى العالم.





وإذا كانت كأس العالم 2026 هي آخر أداء رائع له، فإنها ستكرس أيضًا تلك الفكرة العالمية، وهي أن الموهبة، عندما يتم التعبير عنها بتواضع، يمكن أن توحد الثقافات واللغات والعاطفة. ربما، في غضون بضع سنوات، عندما يتحدث الناس عن نمو كرة القدم في الولايات المتحدة، سيرسمون خطاً فاصلاً: قبل ميسي وبعد ميسي. لأن وصوله لم يجلب الأهداف فحسب، بل جلب طريقة جديدة لرؤية اللعبة. أكثر عاطفية، وأكثر حميمية، وأكثر إنسانية.

عندما تبدأ الكرة في التدحرج في 2026، سيتذكر الكثيرون ذلك الفتى الذي عبر المحيط بحثاً عن فرصة في برشلونة. لكنهم سيفهمون أن القصة لم تنتهِ هناك، بل هنا، في هذا البلد الذي أصبحت فيه كرة القدم لغة مشتركة بفضله. لن يكون ”ميسي الأمريكي“ مجرد مرحلة أخرى في مسيرته، بل سيكون التوليفة النهائية؛ الرجل الذي جلب فنه إلى مكان كانت كرة القدم فيه لا تزال تتعلم الحلم، وحوّله إلى شغف حقيقي.

لأنه إذا أثبت ليونيل ميسي أي شيء على مدار 20 عامًا من السحر، فهو أن الكرة يمكن أن تغير القارات، لكن العجب يبقى كما هو. والآن، هذا العجب يتحدث بلكنة أمريكية.





