طريق الحفاظ على اللقب ليس ممهدًا.. أوجاع الهلال تزداد قبل كلاسيكو الاتحاد!

في كل يوم، تُضاف أمام الهلال السعودي عقبة جديدة في طريق الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي احتكره في آخر عامين، وتلقى رامون دياز؛ المدير الفني للفريق، صدمة جديدة قبل الكلاسيكو المهم أمام الاتحاد.

الكلاسيكو يُظهر ملامح البطل:

في 15 من مارس الجاري يستضيف العميد، الزعيم في كلاسيكو الجولة الـ27 من الدوري المحلي.

لقاء الدور الأول كان قد انتهى بفوز الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وحاليًا يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقًا بفارق تسع نقاط على الهلال؛ صاحب الوصافة، لكن للأخير مباراة مؤجلة.

النمور يبحثون عن اعتلاء منصة التتويج باللقب المحلي لأول مرة منذ عام 2008-2009، فيما يسعى الزعماء للحفاظ على اللقب الذي توجوا به في 2020 و2021.

غيابات الهلال تزداد بالشهراني:

الزعيم يستعد لمواجهة الاتفاق، غدًا الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مؤجلات الجولة الـ20 من الدوري المحلي.

لكن غادرت البعثة دون ياسر الشهراني؛ الظهير الأيسر للفريق، إذ أعلن المركز الإعلامي للنادي معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها عقب نهاية مران أمس الإثنين.

ويبدو أن اللاعب لن يلحق بلقاء الكلاسيكو، لينضم لقائمة طويلة من الغيابات في صفوف الهلال.

ما هي غيابات الهلال؟

الزعيم يعاني من نقص عددي كبير في عدد من مراكزه، في ظل إصابة عدد من لاعبيه الأساسيين..

يغيب عن الهلال حتى نهاية الموسم كل من: أندريه كاريلو، صالح الشهري، جوستافو كويلار، محمد كنو وعبد الإله المالكي.

جميعهم للإصابات، باستثناء كنو الذي يغيب للإيقاف لمدة أربعة أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات، نظرًا للتوقيع لناديين في آن واحد؛ الهلال والنصر.

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