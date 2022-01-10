يبدو أن نادي شباب الأهلي الإماراتي أراد تقديم البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الفريق، على طبق من ذهب إلى الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الراقي أبرم صفقة وحيدة:

النادي الجداوي يمر بأزمة فنية ومادية خلال الفترة الحالية، كلفت الفريق البقاء في المركز الـ13 مع نهاية الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مع هذا التراجع، ينتظر الجمهور من مجلس الإدارة برئاسة ماجد النفيعي، خوض ميركاتو شتوي قوي للغاية، في ظل حاجة الفريق لتدعيمات في أكثر من مركز.

حتى الآن، أبرم الراقي صفقة وحيدة، بالتعاقد مع الكاميروني فرانك كوم؛ لاعب وسط الريان القطري السابق، في صفقة انتقال حر.

كيف سهل شباب الأهلي طريق الراقي نحو إدواردو؟

على مدار الأيام الماضية، طالب جمهور الأهلي الإدارة بالتحرك للتعاقد مع إدواردو، صاحب المسيرة المميزة سابقًا في الدوري السعودي مع الهلال.

النادي الإماراتي فاجأ الجميع وأعلن قبل قليل فسخ عقد لاعب الوسط البرازيلي بالتراضي بين الطرفين.

وكتب شباب الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تتقدم شركة شباب الأهلي لكرة القدم بجزيل الشكر للاعب كارلوس إدواردو على أدائه وجهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة، وذلك بعد تم الاتفاق على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين".

بعد هذا الإعلان، كثف جمهور الأهلي من ضغطهم على إدارة النفيعي، للإسراع بالاتفاق مع اللاعب، وسط تقارير تؤكد أن خطوة النادي الإماراتي جاءت بطلب من إدواردو، رغبةً منه في العودة للسعودية بالفعل.

تتقدم شركة شباب الأهلي لكرة القدم بجزيل الشكر للاعب كارلوس إدواردو على أدائه وجهوده خلال الفترة التي قضاها مع الفريق ومتمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته القادمة، وذلك بعد تم الاتفاق على إنهاء تعاقده بالتراضي بين الطرفين#شباب_الأهلي pic.twitter.com/zp8c8CAwFe — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) January 10, 2022

ماذا قدم إدواردو مع الهلال وشباب الأهلي؟

صاحب الـ32 عامًا كان قد لعب للهلال في الفترة من صيف 2015 إلى صيف 2020، إذ رحل مجانًا بعد نهاية عقده.

وشارك اللاعب مع الزعيم خلال هذه السنوات، في 147 مباراة، سجل خلالها 75 هدفًا، وصنع 18 آخرين.

فيما حقق لقب الدوري السعودي ثلاث مرات، ولقب كأس الملك مرتين، ولقب كأس السوبر السعودي مرة، وكأس ولي العهد مرة، ودوري أبطال آسيا مرة.

أما شباب الأهلي فانضم له في صيف 2020، وكان من المفترض أن يستمر عقده حتى نهاية موسم 2022-23.

خلال هذه الفترة، لعب 51 مباراة، وسجل 15 هدفًا، وصنع ثمانية آخرين.

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