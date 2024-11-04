"طريقته واضحة" .. ستيفانو بيولي يتحدى العين الإماراتي ويقطع وعدًا لجماهير النصر!

النصر يواجه العين الإماراتي في النخبة الآسيوية..

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، أن طريقة العين الإماراتي واضحة للغاية، مؤكدًا استعداد الأصفر للمواجهة التي يستضيفها ملعب الأول بارك، مساء الثلاثاء، في دوري النخبة الآسيوية.

النصر استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالتعادل مع الشرطة العراقي (1-1)، في آخر مباريات العالمي تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو قبل إقالته، فيما حقق فوزين على الريان القطري (2-1) والاستقلال الإيراني (1-0)، ليحتل المركز الرابع في جدول مجموعة الغرب، برصيد 7 نقاط.

وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي، إن مباراة العين مهمة للغاية، فيما أكد أن النصر سيلعب بأفضل طريقة ممكنة وتقديم الأداء المناسب، مضيفًا "ستشاهدون مستوى النصر غدًا".

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وتابع "نعرف أن هناك تاريخًا كبيرًا بيننا وبين العين، وسنلعب بأفضل طريقة ممكنة للفوز، نحن نعمل على استقرار مستوى النصر، واستغلنا على تصحيح الأخطاء خلال الفترة الماضية".

وتعثر النصر في مبارياته الثلاث الأخيرة، بين التعادل مع الخلود (3-3) والهلال (1-1)، في الجولتين الثامنة والتاسعة من دوري روشن السعودي، فيما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16، بعد الخسارة أمام التعاون (0-1).

من جانبه، قال نواف بوشل، ظهير النصر، إنه سيسعى لتقديم كل ما لديه من أجل كسب ثقة المدرب بيولي، مضيفًا "المستوى الذي أقدمه بفضل الله ثم زملائي اللاعبين، وإن شاء الله نحقق النقاط الثلاث ونسعد جماهيرنا".