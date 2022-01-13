ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون؟

يستضيف الهلال نظيره التعاون في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي، بالمباراة المزمع إقامتها على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 27 نقطة بعد الفوز الذي حققه على الطائي برباعية نظيفة وأداء مميز لكتيبة جارديم.

أما التعاون فيحتل المركز 16 برصيد 17 نقطة فقط ونجح في الفوز آخر مباراتين على ضمك والحزم.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الهلال والتعاون.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والتعاون؟

طرح الهلال تذاكر مباراة التعاون موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه. (هنا)

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والتعاون؟

تقسم تذاكر مباراة الهلال والتعاون إلى 15 فئة مختلفة، الأقل سعرًا تبدأ من 20ريالًا، والأغلى تصل إلى 4500 ريال.

الفئة السعر F1 عائلات الهلال 20 ريال F2 عائلات 20 ريال C 20 ريال D 20 ريال H1 30 ريال H2 30 ريال H3 40 ريال H4 30 ريال L1 40 ريال L4 40 ريال G 750 ريال S1 150 ريال S2 150 ريال VIP BOX1 4500 ريال VIP BOX2 4500 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون؟

موعد مباراة الهلال والتعاون هو السبت الموافق 15 يناير 2022، على استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون؟

تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والتعاون كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.