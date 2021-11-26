ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2022؟

يحل نادي الهلال ضيفًا على أبها على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك في الجولة 13 من الدوري السعودي 2021-22.

سيدخل الهلال المباراة وهو زعيم آسيا، وذلك بعد أن فاز على بوهانج ستيلرز في نهائي دوري الأبطال وحصد لقبه الرابع، الذي انفرد به بصدارة أكثر الفرق فوزًا بالبطولة.

على صعيد الدوري، خاض الهلال حتى الآن 9 مبارياتٍ فقط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، حيث فاز بخمس مباريات وتعادل 4، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

نادي أبها كان على موعد مع التاريخ هو الآخر لكن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث فاز على الأهلي بهدفين نظيفين، وصعد للمركز 12 في الترتيب برصيد 13 نقطة.

بالتأكيد يرغب العديد من الجماهير لمشاهدة مباراة الهلال وأبها من الملعب، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكرها.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وأبها؟

هناك طريقة واحدة للحصول على تذاكر مباراة الهلال وأبها، وهي عن طريق الموقع الإلكتروني الذي خصصه الأخير للمباراة.

📮بادر بحجز مقعدك لمباراة #ابها_الهلال بمسح الباركود أو الضغط على الرابط 👇 https://t.co/oAZztWFXlx pic.twitter.com/YbNTFN0coT — نادي أبها السعودي (@abhaFC) November 25, 2021

عند الدخول على الموقع ستجد عد تنازلي لوقت المباراة، متواجد أسفله أيقونة حجز التذاكر، ما عليك سوى الضغط عليها ثم اختيار الدرجة التي ترغب في حضور المباراة فيها.

بعد اختيار الفئة وعدد التذاكر الراغب بها، ستقوم بإدخال بياناتك ومن ثم الدفع.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال وأبها من 115 ريال وتنتهي عند 460 ريال، ويختلف السعر باختلاف الدرجة.

الفئة السعر الدرجة الموحدة 115 درجة العوائل 115 الدرجة الأولى 230 الدرجة الممتازة 460

ما هو موعد مباراة الهلال ضد أبها؟

موعد مباراة الهلال ضد أبها في الجولة 13 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 28 نوفمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

كيف تشاهد مباراة الهلال وأبها؟

إذا لم تستطع حضور مباراة الهلال وأبها، ستحتاج بالتأكيد لمشاهدتها، وحينها عليك البحث عن قنوات ssc الناقل الحصري للدوري السعودي.

تتوفر القنوات على القمر الصناعي عرب سات وموقع شاهد، وإذا كانت هي الطريقة الوحيدة للمشاهدة، فإنها ليست الوحيدة للمتابعة، حيث يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة أبها والهلال عبر موقع جول.