طرد وخسارة بالثلاثة.. مواجهة بين كيروش وإيتو تمثل لعنة للكاميروني!

شهدت الساعات الماضية شد وجذب بين كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني.

وبدأ الأمر عندما خرج نجم الكاميرون السابق ووصف مواجهة مصر في نصف النهائي أمم إفريقيا بالحرب.

ليرد عليه كيروش ويؤكد أن كرة القدم ليست حربًا ولا يمكن أن تكون، مشيرًا إلى أن الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتواجه فيها الثنائي، وقد تواجها بالفعل على أرض الملعب منذ أكثر من 10 سنوات.

كيف كان المواجهة الأولى بين كيروش وإيتو؟

خلال مباراة ودية بين البرتغال والكاميرون أقيمت عام 2010 والتي انتهت بخسارة الأسود الغير مروضة بنتيجة 3-1 على يد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب البرتغالي حينها.

تجرع صامويل إيتو، أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب الكاميرون حينها الهزيمة وليس ذلك فقط بل وطرد في المباراة.

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ويلتقي منتخب الفراعنة مع نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل على ملعب "أولمبيه" في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء المغرب في ربع النهائي بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، بينما فاز الكاميرون على جامبيا بهدفين دون رد.

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