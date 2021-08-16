طرد ميسي من برشلونة .. محاولات السنوات السبع تنجح أخيرًا

هل كان خروج ميسي من برشلونة معدًا له؟

ورحل ميسي عن برشلونة ..

ربما بدا الأمر صادمًا في أوله بسبب توقعات التجديد التي انقلبت 180 درجة بين يوم وليلة، ولم يمر أسبوع بعدها سوى وكان ميسي لاعبًا بالفعل لفريق باريس سان جيرمان ويستعد خلال أيام لمباراته الأولى.

ربما لم يكن ميسي على علم بالأمر كما قال، وربما حاولت الإدارة بالفعل حتى آخر نفس ولكن فشلت بسبب لوائح رابطة الدوري الإسباني كما قالت، وربما كان الأمر كله مخططًا سواء من جوان لابورتا وحده أو بالتعاون مع ليو، كل شيء وارد والكواليس بها الكثير ولكن الأكيد أنّ الهداف التاريخي لبرشلونة لم يعد في كامب نو.

وبعد الصدمة وتجاوز الشعور المؤلم في البداية نجد أنّ محاولات إخراج ميسي من برشلونة حدثت في أكثر من مناسبة وفقط نجح الأمر في 2021.

في التقرير الآتي نستعرض أبرز هذه المحاولات بحسب ما وصل لنا من المصادر المختلفة:

مشروع روسيل ... قيمة ميسي تصنع فريقًا

بدأت محاولات إخراج ميسي من برشلونة مع تولي ساندرو روسيل رئاسة النادي في 2010، الرئيس الأسبق كان يرغب في بناء نادٍ قوي اقتصاديًا قبل رياضيًا ولذلك فرض سيطرته على التعاقدات وغيرها حتى أجبر بيب جوارديولا على الرحيل.

وبعد مغادرة جوارديولا، بدأ التحرك نحو بيع ميسي بشكل جدي خاصة في ظل وجود عرض من تشيلسي بين 200 إلى 300 مليون يورو، وبالنظر إلى أنّ الأمر حدث في 2014 فنحن نتكلم عن صفقة خيالية.

لم يكن تشيلسي الوحيد المهتم، حاول أيضًا فريق من الدوري الصيني ضم ميسي مقابل 500 مليون يورو، ولكن كان من الصعب إقناع البرغوث بالرحيل إلى الصين.

إدارة برشلونة لم تترك ميسي يفكر، بل حاولت بكل الطرق إجباره على الموافقة، فكان الهدف أن يأتي نيمار دا سيلفا ليكون قائد برشلونة الجديد ويرحل ميسي، وبالتالي تم التخلي عن البرغوث في أزمته مع الضرائب وشعر الهداف التاريخي للبلوجرانا بأنّ وجوده في إسبانيا غير مرغوب فيه.

ميسي تحدث عن الأمر في وقت سابق وأشار إلى أنّ 2014 هي أسوأ أعوامه مع برشلونة، كما أنّ التقارير أكدت أنّ السبب الوحيد الذي عدّل من موقف ليو هو طلب تيتو فيلانوفا من اللاعب البقاء قبل وفاته.

بدأ الموسم وجاء نيمار ولكن قبل انتهاء 2013-2014 كان روسيل مستقيلًا وتوقف مشروعه ومُنح لميسي عمرًا جديدًا في برشلونة.

إغراءات مانشستر سيتي وجوارديولا

في 2016 رحل بيب جوارديولا إلى مانشستر سيتي، وحاولت إدارة الفريق الإنجليزي استنساخ تجربة برشلونة بالتعاقد مع ليونيل ميسي.

برشلونة كان قريبًا من تكرار الثلاثية في 2015-2016 لكن أتلتيكو حرمه من ذلك في ربع النهائي، ثم جاء العرض في الصيف وبراتب سنوي يصل إلى 50 مليون إسترليني ليجعله أعلى راتب في تاريخ اللعبة دون شك، وهو ما أكده خلدون بن مبارك في تصريحات صحفية بعد ذلك.

والد ميسي وقتها سافر إلى مانشستر وناقش الفكرة، وبدت إمكانية لعب البولجا مجددًا تحت قيادة جوارديولا ممتعة، لكن في الأخير لم يقبل هداف الليجا التاريخي الرحيل واستمر في برشلونة بعد إقناع لويس سواريز له بعدم ترك إسبانيا.

مانشستر سيتي حاول مرة أخرى في 2017 خاصة مع شائعات رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان – وهو ما حدث بالفعل – لكن ميسي في الأخر رفض الأمر وقرر البقاء.

أزمة ثقة .. ميسي يترك الباب مفتوحًا مع بارتوميو

وفي العقد الذي وقعه ميسي في 2017، طلب وجود بند يسمح له بالرحيل مجانًا في 2020 وهو ما وافق عليه جوسيب ماريا بارتوميو، ربما كان الهدف أن يضمن البرغوث بناء فريق قوي بعد نيمار وترك الباب مفتوحًا للمغادرة حال لم يحدث ذلك.

وبعد مرور السنوات وخذلان بارتوميو لبرشلونة وبعد خسارة ثقيلة من بايرن ميونخ في الأبطال سبقها خروج درامي أمام ليفربول قبل روما، وجد ميسي نفسه مجبرًا على الرحيل بالمجان حتى ينعش مسيرته بعد سنوات الإحباط.

أجبر بارتوميو ميسي على البقاء بعد اكتشاف أنّ البند يسمح له بالرحيل في يونيو وليس في أغسطس، وبالطبع لم يكن اللاعب قادرًا على ذلك لأن الدوري عاد لتوه بعد توقف جائحة كورونا، وهنا خُدع ليو واضطر أن يستمر مع برشلونة.

تفاصيل كثيرة كشفها ميسي في حواره مع "جول" التي أكدت أنّ أسلوب الإدارة معه أجبره على هذا القرار، وتم التأكد مع هذا الأمر بعد سحب الثقة من بارتوميو وقضية بارسا جيت الشهيرة.

ورحل ميسي

وبعد أقل من عام على طلب ميسي المغادرة، رحل إلى باريس سان جيرمان وخرج جوان لابورتا في أول مؤتمر بعد مغادرته يؤكد أنّ رحيل ليو كان ضروريًا لحل الأزمة المالية رغم رغبة اللاعب والإدارة الاستمرار.

رحل ميسي بعد 17 عامًا كان فيها البطل أحيانًا والمجرم في أحيان أخرى، لينجح مشروع روسيل بعد 7 سنوات، إلا أنّه غادر بالمجان وجاء لحل الأزمة الاقتصادية وليس لتطوير الفريق وبناء مشروع قوي.

غادر ميسي وبقي برشلونة، والسؤال الآن هل هناك حياة في كامب نو بعد رحيله؟!

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