طرد ميسي | لاعبو الأرجنتين ينفجرون ضد الحكم

تعرف على رد فعل لاعبو المنتخب الأرجنتيني عقب الفوز على تشيلي

انتقد لاعبو منتخب الأرجنتين حكم مباراة تشيلي في كوبا أمريكا بسبب طرد ليونيل ميسي واحتساب ركلة جزاء للاروخا.

الأرجنتين حصدت المركز الثالث في كوبا أمريكا بالفوز على تشيلي بثنائية لهدف.

وتشاجر ميديل مع ميسي بعد التحام بين الثنائي وصلت الكرة إلى ضربة مرمى.

وقال نيكولاس أوتامندي في تصريحات عقب المباراة:"بغض النظر عن المنافس علينا فقط التركيز على أنفسنا ومن الجيد إنهاء البطولة بفوز. في مباراة البرازيل الحكم لم يعتمد على الفيديو واليوم استخدمه لاحتساب ركلة جزاء علينا".

وتابع: "هذه المباراة تذكرني بما حدث في نهائي 2016 حينما حرمنا الحكم من لاعب بالطرد في الشوط الأول. ليو تعرض لظلم واضح".

أما خوان فويث، فأكد أن العرقلة التي قام بها لوسيلسو كانت من خارج منطقة الجزاء والحكم ظلم التانجو باحتساب ركلة جزاء.

وعلّق باريديس على الفوز بقوله: "رغم أنّ الأخطاء التحكيمية تكررت اليوم كما حدث ضد البرازيل لكننا حافظنا على هدوئنا وقدمنا مباراة جيدة".

واختتم سيرخيو أجويرو التصريحات بقوله: "رأيت في الهدف الأول مساحة فارغة وميسي لمحني بصورة رائعة ليمرر الكرة ويجعلني انفرد وأسجل".

⚡️ “نهاية دراماتيكية لموسم ميسي 😯.. ليو يُطرد في مباراة تشيلي” https://t.co/eVrJ92Qnjj #CopaAmerica — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل فيها هداف الأرجنتن التاريخي على البطاقة الحمراء مع التانجو، إذ كانت أول مرة بعد ثواني من مشاركته ضد المجر وديًا في أول لقاء دولي له عام 2005.

وفي آخر 6 نسخ من كوبا أمريكا لم يحدث أن تلقى اثنين بطاقة حمراء في الشوط الأول سوى مرتين وكلاهما بين الأرجنتين وتشيلي، إذ سبقت هذه الواقعة نهائي الكوبا في 2016 بخروج ماركوس روخو ومارسيلو دياز.

الأرجنتين واجهت تشيلي مرتين في نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 دون تحقيق اللقب.