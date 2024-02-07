طرد مؤقت وركنية إضاعة الوقت .. اجتماع حاسم للإعلان عن 5 تعديلات مثيرة في كرة القدم

القوانين قد تغير الكثير في كرة القدم

يُنتظر الإعلان في مارس القادم وخلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) عن 5 تعديلات مثيرة في قانون كرة القدم، حيث باتت تلك التعديلات الخمسة على أجندة المجتمعين في اسكتلندا.

التعديل الأول يخص الاقتراب من الحكام، حيث سيُمنع أي تواجد للاعبين حول الحكام باستثناء قائد الفريق، والذي سيحق له وحده الحديث مع الحكم ونقاشه في أي قرار فيما بقية اللاعبين عليهم أن يكونوا على مسافة بعيدة من رجل الملعب الأول.

التعديل الثاني يخص لمسات اليد المتعمدة من المدافعين داخل منطقة جزائهم، حيث سيتم منح صاحب لمسة اليد المعتمدة داخل منطقة جزائه بطاقة حمراء مباشرة بجانب ركلة الجزاء، فيما التعديل الثالث المرتقب سيمنح الحكم حق إيقاف المباراة لوقت معين، لم يُحدد بعد، حال حدوث مشاحنات بين اللاعبين على أرض الملعب.

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فيفا يرغب من خلال هذا التعديل لمنح اللاعبين من الطرفين فرصة للهدوء وإنهاء التوتر قبل استئناف اللعب، حيث سيتوجه كل فريق إلى منطقة في الملعب بقرار الحكم ولمدة غالبًا سيُحددها الحكم نفسه.

التعديل الرابع خاص بالطرد المؤقت، إذ سيكون الحكم قادرًا على طرد اللاعبين لفترة مؤقتة، قد تكون 10 دقائق، حال ارتكاب مخالفات قوية ومؤثرة، مثل أخطاء إيقاف الهجمات الخطيرة والاعتراض الشديد على الحكام والتدخلات العنيفة.

التعديلات السابقة يُتوقع أن تحظى بالموافقة ويتم تطبيقها بدءًا من الموسم القادم 2024-2025، فيما التعديل الخامس سيخضع للمزيد من التجارب وخاص بعقاب أشد لحراس المرمى الذين يُهدرون الوقت، حيث سيتم منح الفريق المنافس ركلة ركنية عند إضاعة حارس مرماه المتعمدة للوقت.