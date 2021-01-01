طرد غريب وركلة جزاء غير محتسبة .. جدل تحكيمي حول مباراة برشلونة وبلد الوليد

جدل وشد وجذب

شهدت مباراة برشلونة وبلد الوليد جدلًا تحكيميًا وشد وجذب من قبل حكم اللقاء والجهاز الفني للفريق الضيف ولاعبيه كذلك، حيث اعتبروا ما حدث موجهًا ضدهم.

وحدث ذلك بسبب إكمال الفريق الضيف المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد غريب، إضافة إلى عدم احتساب حكم اللقاء لركلة جزاء على الفريق الكتالوني بعد لمسة يد على الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وحقق فريق برشلونة الفوز اليوم على نظيره بلد الوليد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

العملاق الكتالوني دخل المباراة الأخيرة له قبل الكلاسيكو بشعار الانتصار ولا شيء إلا، وذلك لاستغلال تعثر أتلتيكو مدريد أمس وخسارته أمام إشبيلية من أجل تقليص الفارق بينهم إلى نقطة واحدة.

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 5, 2021

ولكن انتصاره المتأخر شهد حالة جدلية، بسبب ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبو بلد الوليد، والتي قال الخبير التحكيمي لصحيفة ماركا الإسبانية إنها ليست موجودة، وإن قرار الحكم صحيح.

خوان أندوخار أوليفر الخبير التحكيمي لصحيفة ماركا التي تنتمي للعاصمة مدريد يعتقد أن لمسة اليد كانت غير مقصودة وأن الذراع لم يكن في وضع غير طبيعي.

وقال أندوخار أوليفر لراديو ماركا "في رأيي الحكم محق في عدم منحه ركلة جزاء، اللمسة ليست متعمدة من قبل جوردي ألبا والمسافة كانت قريبة للغاية والذراع كان في وضعه الطبيعي".

وحول ذلك قال المدير الفني لنادي بلد الوليد إن تقنية ال VAR وجودت حتى ترى لمسة يد جوردي ألبا، مؤكدًا أن طرد بلانكو غير صحيح، وأنه لا يستطيع استيعاب ما يحدث.

تحليل | الفوز أهم شيء ولكنه لم يكن كل شيء يا برشلونة

ومن حهته قام دافيد ألفاريز مقدم البرامج بقناة ريال مدريد بالهجوم على حكم اللقاء من خلال صورة نشرها في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

— David Álvarez (@DAlvarez1976) April 5, 2021

يذكر أن الفريق الكتالوني كان في حاجة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث كانت قبل أقل من أسبوع من مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.