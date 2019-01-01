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الدوري المصري الممتاز

طرد حارسي المرمى - مشادات بين شوطي لقاء الزمالك والاتحاد

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لقاء مثير بين الزمالك والاتحاد في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، حالتي طرد بين شوطي اللقاء، بسبب مشادة قوية بين أطراف الفريقين وصلت للاشتباك بالأيدي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ19 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعرض كلًا من حارسي المرمى محمود جنش من الزمالك والهاني سليمان من الاتحاد للطرد، بسبب مشادات بين الشوطين.

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واشتبك لاعبي الزمالك مع الهاني سليمان أثناء المباراة بعد هدف التعادل للأبيض عن طريق عمر السعيد.

وقامت جماهير الاتحاد السكندري، المتواجدة في ملعب المباراة بتوجيه السباب لمحمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك.

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