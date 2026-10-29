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Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images
Muhammad Zakiعلي سمير
ترجمه

نيمار يدفع ثمن "قاعدة فينيسيوس جونيور" .. عقوبة صارمة على البرازيلي تضع سانتوس في ورطة

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موقف يعود إلى طرده أمام باهيا

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عُوقب النجم البرازيلي نيمار بالإيقاف لعدة مباريات على خلفية مخالفة تأديبية غريبة وقعت خلال مباراة سانتوس المحلية الأخيرة.

فقد أُدين المهاجم المخضرم بانتهاك البروتوكولات الجديدة الخاصة بـ"قانون فينيسيوس جونيور"، التي وُضعت بهدف تعزيز الشفافية والقضاء على التجاوزات الخفية داخل الملعب.

بطاقة حمراء تُشعل فتيل الإيقاف من المحكمة الرياضية العليا

طُرد قائد سانتوس نيمار خلال التعادل 1-1 مع باهيا يوم السبت إثر مشادة مع رودريجو نيستور. وضُبط اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً وهو يغطي فمه أثناء المشادة، في مخالفة مباشرة لـ«قاعدة فينيسيوس جونيور» المطبقة حديثاً.

وأصدرت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل (STJD) قرارها بشأن الواقعة، إذ أوقعت على المهاجم المخضرم إيقافاً لمباراتين بسبب مخالفة البروتوكول، وذلك بحسب وكالة رويترز. كما فصّل تقرير الحكم أن نيمار اندفع بغضب نحو مقاعد بدلاء باهيا بعد تلقيه قرار الطرد، واضطر زملاؤه إلى منعه جسدياً.

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نيستور يتهم بعدم الاحترام ونيمار يردّ

أشعلت المواجهة داخل الملعب تبادلاً حاداً بين اللاعبين. وأصدر باهيا بياناً ندد فيه بالإساءة المزعومة، في حين انتقد نيستور علناً تصرفات خصمه أمام وسائل الإعلام.

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وقال لاعب الوسط عقب صافرة النهاية: «ما قاله لي كان مهيناً للغاية، تجاهي وتجاه قميص باهيا على حدٍّ سواء».

ونفى نيمار بشدة توجيه أي إساءة لفظية لنيستور، وإن اعترف بأن تغطية فمه كانت خطأً. بل إن نجم سانتوس ألقى اللوم من جديد على لاعب وسط باهيا.

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واتهم الدولي البرازيلي السابق نيستور باستفزاز المشادة، زاعماً أن خصمه ارتكب «واحدة من أقذر الحيل في كرة القدم» خلال الواقعة المحتدمة.

القضاء على الإساءة الخفية

اعتمد المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) «قاعدة فينيسيوس جونيور» بالإجماع في أبريل. وتنص القاعدة على إشهار البطاقة الحمراء بحق أي لاعب يغطي فمه أثناء مواجهة، بهدف منع الأفراد من إخفاء الألفاظ المسيئة.

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وجاء سنّ هذا التشريع عقب واقعة في دوري أبطال أوروبا زُعم فيها أن جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا وجّه إساءة عنصرية لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بينما كان يخفي فمه.

وقد شهدت القاعدة تطبيقاً بالفعل على المستوى الدولي، إذ تلقى ميجيل ألميرون لاعب باراغواي إيقافاً لمباراة واحدة خلال كأس العالم عن مخالفة مماثلة.

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وليست هذه أول مرة يصطدم فيها نيمار باللوائح التجريبية. فقبل ثلاثة أشهر فقط، أصبح أول لاعب في الدرجة الأولى البرازيلية يواجه الإبعاد المؤقت بموجب تجربة جديدة تستهدف تضييع الوقت من قبل حراس المرمى.

سانتوس يخوض فترة حاسمة من دون نجمه

بات نيمار الآن مرشحاً لغياب مباريات سانتوس الثلاث المقبلة، ولا يُتوقع عودته إلى الملاعب قبل أواخر نوفمبر. فإلى جانب الإيقاف لمباراتين بسبب مخالفة البروتوكول، عليه أيضاً قضاء إيقاف لمباراة واحدة بسبب تراكم ثلاث بطاقات صفراء قبيل مواجهة بالميراس يوم الأربعاء. ويحتفظ سانتوس بحق استئناف قرار المحكمة العليا للعدالة الرياضية.

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ويوجّه غيابه ضربة كبيرة لسانتوس وهو يخوض المباريات الست الأخيرة من الدوري البرازيلي الدرجة الأولى. وإذ يحتل الفريق حالياً المركز الثامن في الترتيب بفارق مريح قدره 12 نقطة عن منطقة الهبوط، فإن عليه الآن أن يحاول إنهاء الموسم بقوة من دون قائده.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

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