طرح تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد الآسيوي

قمة سعودية جديدة في دوري أبطال آسيا بعدما أطاح الزعيم بالأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت منصة "مكاني" لحجز وشراء تذاكر المباريات، طرح تذاكر مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين بدوري أبطال آسيا، مساء اليوم السبت.

المباراة من المقرر أن تقام في 27 من أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت المملكة، ضمن ذهاب دور ربع النهائي.

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وأوضحت "مكاني" أن طرح التذاكر سيبدأ في تمام السابعة من مساء الليلة، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 40 ريال، و400 ريال للمنصة الفضية، و800 ريال للمنصة الذهبية.

فيما تحدد أماكن جماهير الزعيم في المربعات 101 و102 و103 و301 و302 و303، وتُرك باقي المدرجات لجمهور العميد.

يذكر أن لقاء الإياب يُقام في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وكان الزعيم قد تأهل بعد تغلبه على أهلي جدة برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

أما العميد فصعد على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني بالفوز بسداسية مقابل أربعة أهداف.