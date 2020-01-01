طبيب النصر يهدد الإدارة بالشكوى للاتحاد الدولي "فيفا"

طبيب النصر السابق يرفض المجيء إلى الرياض لتسوية أموره المالية.

قام البرتغالي فيليب سامبرون، طبيب فريق نادي النصر، بتهديد إدارة ناديه برئاسة صفوان السويكت، بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ 6 أشهر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الطبيب البرتغالي أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يطلب منها النظر في أزمته مع النصر، بعدم حصوله على مستحقاته المالية.

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كما طلب الطبيب البرتغالي الحصول على مكافأة تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، التي لم يتسلهما حتى الآن، وفقًا لما جاء في البريد الذي أرسله للرابطة.

وتغيب فيليب عن العودة مع النصر إلى المملكة العربية السعودية، خلال المعسكر الذي أقيم خلال أغسطس 2019 في البرتغال، استعدادًا للموسم الجاري، ليتم التعاقد مع مواطنه بازيل روبيرو.

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كما أكدت الصحيفة السعودية على أن إدارة النصر القانونية، طلبت من الطبيب البرتغالي الحضور إلى العاصمة الرياض، من أجل مناقشة مطالبه، ومعاينة الإثباتات التي بحوزته، بالإضافة لإكمال مدة العقد المتفق عليه بين الطرفين، ولكن رفض الطبيب ذلك.

مطالب الطبيب البرتغالي فيليب جاءت بناء عن وعود شخصية قبل انتخاب الإدارة الحالية، ولكن بعد التدقيق تبين عدم وجود أي مستند قانوني يثبت استحقاقه لها.