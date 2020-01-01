طبيب المنتخب: خبير مكافحة كورونا في مصر يتابع حالة صلاح

محمد صلاح متواجد حاليًا في العزل الطبي، وخبير مكافحة كورونا يتابعه.

أكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، على أن حالة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة، تحسنت عن يوم اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأعراض التي ظهرت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق.

وغاب محمد صلاح عن مواجهة مصر أمام توجو، بعدما بينت المسحة الطبية أنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ليتم استبعاده من قائمة الفراعنة.

أبو العلا قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الاهتمام بمحمد صلاح كان غير طبيعي، وذلك من جانب جميع المسؤولين، وأحضرنا له الطبيب حسام حسني خبير مكافحة فيروس كورونا في مصر، من أجل إجراء الكشف عليه ومتابعة حالته".

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طبيب المنتخب تابع: "محمد صلاح سيخضع لمسحة طبية جديدة بعد 5 أيام قادمة، وفي حالة ظهور نتيجتها سلبية، سيسافر مرة أخرى إلى إنجلترا بدون أي مشكلة".

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محمد أبو العلا أردف: "المنتخب بالكامل خضع لمسحة طبية عقب مباراة توجو مباشرة، ونتيجتها ستظهر صباح الأحد، وأيضًا سيخضع الجميع لمسحة أخرى بعد الوصول إلى توجو".

واختتم أبو العلا تصريحاته قائلًا: "أثناء سفر بعثة منتخب مصر إلى توجو، سيتولى حسام حسني خبير مكافحة فيروس كورونا مهمة متابعة حالة محمد صلاح، وتقديم العلاج المناسب له".

وحقق المنتخب المصري الفوز على نظيره التوجولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.