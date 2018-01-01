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الدوري المصري الممتاز

طبيب الأهلي يوضح إصابة أحمد فتحي

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أحمد فتحي
60 دقيقة كانت كفيلة لتجدد إصابة ظهير الشياطين الحمر

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أوضح خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري، أن التشخيص المبدئي لإصابة أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الفريق، يظهر تجدد إصابته التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

المارد الأحمر فقد نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري بتعادله أمام الداخلية، بثنائية لكل فريق، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

فتحي خرج اليوم السبت، في مواجهة الداخلية، بالدقيقة 60 مصابًا، ونزل كريم وليد "نيدفيد" بدلًا منه.

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وقال الطبيب، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "التشخيص المبدئي يظهر أنه فتحي يعاني من شد في العضلة الأمامية، وسيخضع لأشعة لمعرفة حجم الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب".

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فتحي كان قد أصيب بالإصابة نفسها في نوفمبر الماضي خلال مواجهة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يعود اليوم للمشاركة في اللقاء الأول له منذ تلك الإصابة.

يذكر أن التعادل رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 24 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الداخلية إلى الـ19 نقطة في المركز الـ12.

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