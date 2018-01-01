طبيب أرسنال يكشف ما قاله كوستا عند إصابة كوسيلني

الفرنسي عاد بعد غياب 7 أشهر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

كشف طبيب أرسنال الإنجليزي، ما قاله المهاجم الإسباني دييجو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد، للمدافع الفرنسي لوران كوسيليني، في نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وخسر أرسنال في لقاء الإياب بهدف نظيف على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، بعدما تعادل الفريقين ذهاباً في لندن بهدف لكل فريق.

وشهد الشوط الأول من مباراة المربع الذهبي، إصابة قائد أرسنال بقطع في وتر أكيليس، الأمر الذي أبعده ما يقارب 7 أشهر عن المشاركة، والغياب عن كأس العالم التي حققها منتخب بلاده لاحقًا.

رسميًا - كاف يعلن المفاضلة بين مصر وجنوب أفريقيا لاستضافة كأس أفريقيا 2019

طبيب أرسنال، جاري أودريسكول، تحدث عن ما حدث للمدافع الفرنسي في مباراة نصف النهائي عقب الإصابة، بعدما تدخل معه الإسباني دييجو كوستا.

وكان كوستا هو أقرب لاعب لكوسيليني رغم عدم تدخله معه ليكشف الطبيب ما حدث: "كوسيليني أخبرني أن كوستا تدّخل معه، قائلاً لقد ضربني لقد ضربني! ليأتي كوستا ويقف بجانبي ويده على كتفي لم أضربه، لقد سمعته صوت فرقعة".

وواصل عن ما الإصابة: "حقيقة أن الإصابة كان صوتها مسموع في أرض الملعب ولم يكن هناك أحد بالقرب منه، أنها إصابة خطيرة ولم يكن خطأ".

وذهب جريزمان حينها للحديث مع مواطنه هو يعاني من الإصابة ليضيف الطبيب: "كان هناك 3 أو 4 لاعبين منا في غرفة الملابس، ولوران يبكي، وجاء اللاعبين بين شوطي المباراة، وكان هناك حب واحترام له واضح على الفور، ومن ثم بدأ الحديث عن الفريق".

وأكمل: "لقد بقيت معه وكانت لحظات صعبة عندما جاء جريزمان له، وقام باحتضانه ولم يسألني عن مدى سوى إصابته، لقد نظروا إلى بعضهم البعض وعرفوا أثار الإصابة".

أمير البلقان مع كرته الذهبية يلقيان التحية على جماهير البرنابيو قبل مباراة رايو فاليكانو! 💫👋 pic.twitter.com/4LqTFzY1Nv — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

وأتم جاري: "لقد ترك هذا انطباعًا كبيرًا على لوران، لقد عرف أنه مهم ومحبوب في غرفة الملابس بل ومن الأخرين الذي أهتموا به، خاصة أنها كانت تعاني نهاية حلم كأس العالم".

وعاد كوسيليني للمشاركة مرة أخرى عقب الإصابة القوية التي لحقت به، في الفوز على حساب كاراباج الأذربيجاني، في الوقت الذي يعاني فيه الجنرز من أزمة دفاعية بغياب ثلاثي الدفاع.