شركات طيران من أجل تحسين "الفار".. ثورة في تحكيم الدوري الإنجليزي!

هل ينفذها هاورد ويب؟

لجأت رابطة الدوري الإنجليزي إلى استخدام عناصر الطيران من أجل تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد، كجزء من حملة هاورد ويب، رئيس لجنة الحكام بالمسابقة، لتحسين المعايير حول نظام حكم الفيديو المساعد (VAR).

تحدث مسؤولون في معسكر تدريب Professional Game Match Officials Ltd (PGMOL) الشهر الماضي، لقد عرضوا رؤيتهم حول أفضل طريقة للتواصل في المواقف العصيبة حيث تكون الأصوات متداخلة والقرار منطويًا على بعض الصعوبة.

وتم الترتيب لزيارة سابقة من موظفي مراقبة الحركة الجوية العام الماضي، قبل أن يتولى ويب منصبه في ديسمبر 2022.

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في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز، كان عليه أن يعتذر لمدرب ولفرهامبتون جاري أونيل بعد عدم معاقبة حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا بسبب لكمة المهاجم ساسا كالايدزيتش في وجهه في الوقت المحتسب بدل الضائع، وخسر الذئاب المباراة 1-0.

ثم تم حرمان ليفربول من تسجيل هدف أمام توتنهام في ظروف هزلية في 30 سبتمبر عندما اعتقد حكم التقنية أنه أكد هدف لويس دياز لكنه كان في الواقع يؤيد قرار تسلل غير صحيح على أرض الملعب ضد مهاجم الريدز. وفاز توتنهام بالمباراة 2-1.

في هذه الأثناء، يواجه مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا اتهامًا من الاتحاد الإنجليزي بعد أن وصف قرار منح نيوكاسل هدفًا في مباراتهم على ملعب سانت جيمس بارك في 4 نوفمبر بأنه "وصمة عار".