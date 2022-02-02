طائرة "درون" تدفع كيروش لإيقاف مران مصر بالكاميرون!

بينما يستعد المنتخب المصري، بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، لمواجهة المنتخب الكاميروني، حدث أمرًا غير متوقعًا، دفع المدرب لإيقاف المران وعدم استمراره.

منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره الكاميروني مساء غدٍ الخميس، في دور النصف نهائي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون.

كيف وصل منتخبي مصر والكاميرون إلى نصف نهائي أمم إفريقيا؟

المنتخب المصري احتل وصافة المجموعة الرابعة، بينما تصدر المنتخب الكاميروني المجموعة الأولى، ليلعب الفراعنة أمام ساحل العاج ليفوز بركلات الترجيح.

ولعب الفراعنة مباراة ربع النهائي أمام منتخب المغرب، حيث حققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، ليصعد المنتخب المصري إلى نصف النهائي.

ولعب منتخب الكاميرون أمام جزر القمر لينتصر بهدفين مقابل هدف واحد، ثم واجه منتخب جامبيا ليفوز بهدفين دون رد، ليتأهل لملاقاة منتخب مصر في نصف النهائي.

ماذا حدث في تدريبات منتخب مصر قبل لقاء الكاميرون؟

كشفت قناة "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عن تفاجئ المنتخب المصري خلال تدريباته بطائرة "درون" تحلق أعلى ملعب التدريب.

المدرب البرتغالي كيروش أوقف التدريبات، وأبلغ المنسق الإعلامي للمباراة باحتجاجه على تواجد الطائرة، ورفض استكمال التدريبات لحين خروج تلك الطائرة.

قناة "بي إن سبورتس" أكدت على أن منظمي بطولة كأس الأمم الإفريقية، أخطروا بعثة منتخب مصر بأن الطائرة هدفها هو التأمين وليس الاستطلاع، لتنتهي الأزمة سريعًا.

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