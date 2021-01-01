طاهر: كنت أشاهد الأهلي بمونديال اليابان على هاتفي بالمدرسة

لاعب الأهلي يتحدث عن مشاركته لأول مرة بكأس العالم للأندية

عبر طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بعد الاستقبال الرائع الذي وجده من جانب جماهير القلعة الحمراء، فور وصول بعثة الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

جماهير الأهلي تواجدت بأعداد كبيرة في مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي استقبلت بعثة الفريق الأحمر، على رأسهم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

طاهر قال عبر قناة النادي الأهلي: "كنت أشاهد الأهلي دائمًا يشارك في كأس العالم للأندية، وكنت أتمنى أن أكون ضمن الفريق، ووجودي هنا شرف كبير لي".

لاعب الأهلي تابع: "كنت أتابع مباريات الأهلي عبر هاتفي في كأس العالم للأندية باليابان، لأن المباريات كانت تقام أثناء تواجدي في المدرسة".

وواصل: "الفوز لا يأتي إلا بتعاون الجميع، ونعمل جمعينا بالأهلي كمجموعة، وهدفي هو تحقيق المزيد من البطولات مع الأهلي، وذلك بمساعدة زملائي اللاعبين".

وأردف: "نسعى لتقديم مستوى مميز أمام فريق الدحيل، وأن نحقق الانتصار، من أجل الجماهير والنادي الأهلي، وعندما وصلنا إلى قطر فوجئت بأعداد كبيرة من الجماهير، وقال لي محمد هاني أن هذه الأعداد ليست كبيرة، والكثير من الجماهير لم تستطع القدوم".

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واستطرد قائلًا: "نركز بقوة الآن على مشاركتنا في مونديال الأندية فقط، وهدفنا الاستعداد جيدًا لمباراة الدحيل، ودرسنا نقاط قوة وضعف الفريق القطري".

الأهلي يواجه الدحيل القطري مساء غدٍ الخميس، في افتتاح مباريات الفريق بكأس العالم للأندية المقامة في قطر، حيث يواجه الفريق الفائز بايرن ميونخ الألماني، في مباراة نصف النهائي.