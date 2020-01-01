طاقم من الأوروجواي .. الكشف عن حكام ديربي الرياض

لجنة الحكام تستقر على الطاقم الذي سيقود ديربي الرياض.

كشفت تقارير صحفية، عن طاقم التحكيم الأجنبي، الذي سيقود مباراة ديربي الرياض، والذي سيجمع بين الهلال والنصر، بناء على اختيار من السويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي.

الهلال سيواجه النصر مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أطلق عليها "جولة قمة الرياض"، من جانب وزير الرياضة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن نافارو اختار طاقم تحكيم من الأوروجواي، حيث سيخضع فور وصوله إلى المملكة للحجر الصحي لمدة يومين، وفقًا للبروتوكول المعتمد من جانب اتحاد الكرة السعودي.

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وعلى جانب آخر، قرر الإسباني فيرناندو تريساكو، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي، استبعاد ممدوح آل شهدان حكم الساحة، عن تكليفات الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري، استكمالًا لإبعاده في الجولة الماضية.

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تريساكو قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس: "آل شهدان لن يتم استدعاؤه لقيادة المباريات حتى أن يصبح جاهزًا".

جاء ذلك استجابة من اللجنة لطلب نادي النصر، بعد كشف المحادثة التي دارت بين آل شهدان حكم الفيديو المساعد، وشكري الحنفوش حكم الساحة، في حالتي هدف الشباب الأول، وركلة جزاء بيتي مارتينيز لاعب النصر، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وشهدت مباراة النصر والشباب جدلًا واسعًا بسبب القرارات التحكيمية الخاطئة، وهو ما أثار استياء مسؤولي العالمي، ليطالبوا بمعاقبة الحكم الذي تسبب في خسارة الفريق بهدفين مقابل هدف واحد.