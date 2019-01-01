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الدوري المصري الممتاز

طاقم كرواتي لإدارة مواجهة الجونة وبيراميدز

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مواجهة قوية بين الجونة وبيراميدز في الدوري المصري

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف من عصام عبدالفتاح عضو مجلس الإدارة، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز والجونة.

ويستضيف الجونة، نظيره بيراميدز، اليوم الثلاثاء، في تمام الرابعة عصرًا، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز على ملعب "الجونة".

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ويدير اللقاء الحكم الكرواتي فران يوفيتش ويعاونه كلًا من خرفويا راديتش وجوران باريتسا مساعدان، وإيجور بايتش حكمًا رابعًا.

وكان الجونة قد طالب بتعيين حكام أجانب في مباراته أمام بيراميدز، وهو ما أكده الأخير ونشر الخطاب الرسمي لاتحاد الكرة مطالبًا بطاقم حكام أوروبيًا.

ويسعى بيراميدز لمواصلة الضغط على الزمالك صاحب الصدارة خلال المباريات المقبلة، حيث سيواجه الأبيض نظيره طلائع الجيش غدًا الأربعاء.

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