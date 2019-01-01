طاقم صربي يقود مباراة بيراميدز وسموحة بالدوري

اتحاد الكرة يعلن عن حكم مباراة بيراميدز وسموحة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة المصري، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز وسموحة، بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيراميدز سيواجه سموحة مساء غدٍ الخميس، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب الدفاع الجوي.

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الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، أعلن عن اختيار الحكم الصربي نوراك سيموريتش، لقيادة المباراة.

رئيس نادي بيراميدز يوجه رسالة عبر فيسبوك pic.twitter.com/tab964rN3E — جول مصر (@goaleg) February 13, 2019

ويساعد نوراك سيموريتش كلًا من "دان بيتروفيتش، بويان بانوفيتش، ايمولش جورجيتش"، كطاقم تحكيم صربي كامل.

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بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 25 نقطة، في ترتيب فرق الدوري الممتاز.