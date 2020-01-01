طاقم تحكيم هولندي يقود مباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي

يُعاون الحكم الهولندي طاقم كامل من بلاده حتى حكم تقنية الفيديو

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم للحكم الهولندي داني ماكيلي مهمة إدارة مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

و حُددت الساعة الثامنة والربع موعدًا لانطلاق صافرة البداية للمباراة التي ستجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

ويُعاون الحكم الهولندي طاقم كامل من بلاده حتى حكم تقنية الفيديو، بحسب ما استقرت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويُعاون الهولندي ماكيلي مواطنيه ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا حكام مساعدين، وكريستيان باكس حكم رابع، ويواكيم كامبيوس حكم تقنية فيديو، وروب ديبرينك حكم مساعد فيديو.

وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.