طاقم تحكيم إماراتي يقود مواجهة الرجاء والوداد في كأس محمد السادس

الرجاء يستقبل الوداد في ذهاب الدور 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم تكليف طاقم تحكيم إماراتي من أجل إدارة مباراة الرجاء والوداد البيضاوي ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ووقع اختيار لجنة الحكام على الحكم محمد عبد الله حسن ( حكم ساحة )، والدولي محمد أحمد يوسف ( حكم مساعد أول ) ،والدولي أحمد الراشدي ( حكم مساعد ثانٍ ).

الرجاء يستقبل الوداد في ذهاب الدور 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ستقام يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2019 .

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد وافق على تعديل موعد مباراة الرجاء والوداد في الدور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية (كأس الملك محمد السادس).

اقتراب تحديد موعد السوبر الإيطالي في السعودية

ومن المنتظر أن تُقام المباراة يوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، بدلاً من الساعة 20:00.