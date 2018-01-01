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طارق يحيى: باسم مرسي قادر على العودة للمنتخب من بوابة سموحة

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المدير الفني لسموحة يؤكد على أن باسم مرسي قادر على العودة مجددًا إلى منتخب مصر

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد طارق يحيى، المدير الفني لفريق نادي سموحة، على أنه لديه ثقة كبيرة في قدرات باسم مرسي، متمنيًا أن ينضم إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

باسم مرسي يلعب في صفوف فريق لاريسا اليوناني على سبيل الإعارة لمدة موسم من صفوف فريق نادي الزمالك.

طارق يحيى قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "باسم مرسي يسعى للعودة إلى صفوف منتخب مصر من بوابة سموحة، وهو قادر على هذا الأمر".

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المدير الفني لسموحة تابع: "من قال لباسم مرسي أنه انتهى، عليه أن ينظر إلى محمد طلعت وهو يتألق مع المقاولون العرب".

وعن مسابقة الدوري الممتاز، قال طارق يحيى: "اعتقد أن الزمالك هو المرشح الأقرب للفوز بالدوري المصري، ولكن الأهلي يستطيع وبيراميدز ينافس، والبطولة مازالت في الملعب".

وأصبح باسم مرسي قريبًا من الانضمام لصفوف فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الاتفاق على كافة الأمور مع اللاعب.

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