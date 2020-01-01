طارق كيال يكشف مصير الموسم الحالي والموسم الجديد بالدوري السعودي

صعوبة هذا الأمر نظرًا لوجود عقود رعاية ومن الصعب اتخاذ مثل هذا القرار

كشف الإعلامي السعودي طارق كيال عن مصير منافسات الدوري السعودي، مؤكدًا إنه لن يبدأ قبل فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، بحسب ما كشف الفيفا.

وقال كيال في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد" أن فترة الانتقالات الصيفية وما بعدها من بداية الموسم في الظروف الطبيعية ستكون من أجل إنهاء الموسم الحالي.

ويرى كيال أن مسألة عودة الجماهير إلى الملاعب ستكون المرحلة الثالثة ضمن عودة كرة القدم، وستكون عودة المباريات المرحلة الثانية، أما المرحلة الأولى فهي العودة إلى التدريبات.

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وأكمل كيال ليشير إلى ان أغسطس قد يشهد عودة المباريات لاستكمال الموسم الحالي، وبداية الموسم الجديد في يناير.

وحول إمكانية إلغاء الموسم، أكد كيال على صعوبة هذا الأمر نظرًا لوجود عقود رعاية ومن الصعب اتخاذ مثل هذا القرار.

يُذكر أن وزارة الرياضة السعودي قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة حرصًا على سلامة الجميع وخوفًا من تفشي فيروس كورونا.