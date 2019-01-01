طارق سليمان: مصر في حاجة لنتيجة وأداء مميز أمام أوغندا

مدرب حراس الأهلي يوضح أهمية الأداء خلال لقاء طيور الكركي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شدد طارق سليمان؛ مدرب حراس الأهلي المصري، على أهمية تقديم منتخب مصر لأداء مميز خلال مواجهة أوغندا الليلة، مشيدًا بحارسه محمد الشناوي؛ والذي يحرس عرين الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2019.

الفراعنة يختتمون اليوم الأحد، مشوارهم في دور المجموعات بملاقاة أوغندا، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة.

وقال سليمان، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "لقاء أوغندا صعب، وعلى مصر أن تحقق نتيجة إيجابية من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 كأول المجموعة، بجانب أننا لسنا في حاجة للفوز فقط بل في حاجة لتقديم أداء جيد كذلك".

مؤتمر أجيري - يبرئ ناجي من إصابة جنش ويرفض وصف الأداء بالدفاعي

وأضاف: "الأداء الجيد مهم لسببين؛ الأول هو طمأنة الجماهير المصرية المتخوفة من مستقبل المنتخب في البطولة بعد اهتزاز المستوى في أول مباراتين، بجانب توجيه رسالة قوية إلى جميع المنافسين بشأن قدرة المنتخب على استكمال المشوار بنجاح حتى استعادة عرش أفريقيا".

مدرب حراس الشياطن الحمر اختتم: "أنا على تواصل شبه يومي مع محمد الشناوي من أجل تقديم الدعم له في رحلته مع المنتخب، هو يعيش حاليًا حالة كبيرة من التركيز، وبالفعل قدم مستوى جيد في أول مباراتين، ووفق في التعامل مع أغلب الكرات التي وصلت له باستثناء بعض الأمور المقبلة في اتخاذ بعض القرارات".

يذكر أن مصر وأوغندا حسما تأهلهما إلى دور الـ16 بالكان، حيث تتصدر مصر المجموعة بست نقاط، تليها طيور الكركي بأربع نقاط.