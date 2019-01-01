طارق سليمان: سعيد بما وصل له الشناوي

حارس الأهلي تألق مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد طارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، بمستوى محمد الشناوي؛ حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر، الذي ظهر به خلال لقاء الأمس أمام أوغندا، متمنيًا حصده للقب أفضل حارس في البطولة.

حارس الشياطين الحمر تألق بشكل كبير خلال مواجهة الفراعنة أمام طيور الكركي، وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة، ليؤمن فوز مصر بثنائية نظيفة، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وقال سليمان، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "سعيد جدًا بما يقدمه الشناوي مع المنتخب، هو قدم مباراة كبيرة أمام أوغندا وكان نجم اللقاء بنجاحه في التعامل ببراعة شديدة مع جميع الكرات الخطرة، بجانب أن مستواه يرتفع مباراة تلو الأخرى".

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وأضاف: "الشناوي يعيش حالة من التركيز الشديد وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأولى من المنافسات، وهو أمر يدعو للسعادة والتفاؤل بشأن فرص اللاعب في التتويج بلقب الافضل في البطولة الحالية، ولكن هذا الأمر لا يكون فرديًا وهو عمل جماعي، خاصة أن التتويج بالألقاب الفردية يحتاج إلي نجاح الفريق بشكل عام في السير لخطوات بعيدة في البطولة من أجل انتزاع لقبها في النهائي".

مدرب حراس المارد الأحمر اختتم: "الفريق البطل عادة يحصد أغلب الألقاب الفردية في البطولات، ولذلك أتمنى أن يستكمل منتخبنا الوطني مشواره بنجاح وإن يكون اللقب من نصيبنا للوصول للبطولة الثامنة، وكذلك الألقاب الفردية الخاصة بأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة".

يذكر أن الفراعنة تأهلوا إلى دور الـ16 بكأس أفريقيا بالعلامة الكاملة بعد حصدهم تسع نقاط في دور المجموعات عن طريق الفوز أمام زيمبابوي والكونغو وأوغندا.