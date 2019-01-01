طارق سلمان لجول : نستحق لقب كأس آسيا وأشكر جميع زملائي

لاعب المنتخب القطري يشيد بالمنتخب الياباني بالرغم من الهزيمة بثلاثية في نهائي كأس آسيا

بلال محمد - حوار: ماجد جزر

أشاد طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري، بالمنتخب الياباني في مباراة النهائي بكأس آسيا، بالرغم من الهزيمة بثلاثة أهداف من العنابي.

وحقق المنتخب القطري اول ألقابه في كأس آسيا، بعد فوزه على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي البطولة.

وقال سلمان في تصريحاته لمراسل جول: "أبارك للشعب القطري، شيء رائع أن نحقق كأس آسيا وبدون أي هزيمة، مع استقبال هدف واحد".

🇶🇦 العنّابي هو أول منتخب في تاريخ بطولات آسيا للأمم يفوز بـ 7⃣ مباريات متتالية في بطولة واحدة 👊



نسبة الفوز 👈💯✅#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/bwoykYJ2Ob — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

وواصل: "أشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مباراة كانت صعبة، المنتخب الياباني كان صعباً، فهو يلعب بشكل قوي وسريع، نفتخر بوجود مثل تلك المنتخبات في آسيا، ولكن اليوم كنا يد واحدة، واستطعنا خطف الفوز".

وأتم تصريحاته قائلاً: "بالقطع شعرت بعد إصابة بوعلام، هو من الرجال المجهولة في الفريق، أتمنى له الشفاء العاجل، سالم كان في الموعد وعوض خروج خوخي في الدفاع".