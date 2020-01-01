طارق حامد يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

القلق يسيطر على معسكر الزمالك قبل نهائي أبطال إفريقيا

رد طارق حامد نجم نادي الزمالك على تردد أنباء حول إصابته بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة اليوم الإثنين بمعسكر الأبيض استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

يواجه الزمالك نظيره الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على "استاد القاهرة الدولي" الجمعة المقبلة 27 نوفمبر الجاري، في لقاء القرن.

ونفى طارق حامد ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا، حيث انتشرت الأنباء عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

المزيد من الفرق

وكتب حامد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إشاعة سخيفة" مشيرًا إلى عدم صدق ما تردد بإصابته بفيروس كورونا.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

ويعد طارق حامد من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية في الوقت الحالي بشكل عام، ونادي الزمالك بشكل خاص، حيث غيابه عن المباراة خسارة كبيرة.

وكان محمود حمدي الونش قد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وأعلن نادي الزمالك ممثلًا في أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.