طارق حامد يضحي ويوافق على عقوبة مغلظة من أجل الاتحاد

لاعب وسط الزمالك يضحي بالملايين من أجل الاتحاد

ضحى طارق حامد ووافق على العقوبة الكبيرة التي وقعها عليها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من أجل إنهاء ارتباطه بالقلعة البيضاء والانتقال إلى نادي الاتحاد.

كيف ضحى طارق حامد من أجل الاتحاد؟

كشف موقع "فيلجول" المصري، عن توقيع عقوبة على طارق حامد من جانب نادي الزمالك قيمتها 8.5 مليون جنيه، وذلك بسبب عدم انتظامه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف الموقع أن طارق حامد أنهى خلال الوقت الحالي إجراءات سفره إلى النمسا من أجل اللحاق بمعسكر فريق نادي الاتحاد، استعدادًا للموسم المقبل، بعد أن تقبل العقوبة دون أي أزمة.

الساعات الماضية شهدت تكثيف اتصالات طارق حامد مع إدارة الزمالك، من أجل الحصول على مخالصة لإنهاء تعاقده مع القلعة البيضاء والرحيل.

ما هي تفاصيل أزمة طارق حامد والزمالك؟

طارق حامد تغيب عن المشاركة مع فريق نادي الزمالك خلال الشهور الماضية، الأمر الذي تسبب في أزمة بينه وبين إدارة القلعة البيضاء.

وأكد حامد في تصريحات سابقة، على أن غيابه كان بسبب التأهيل الطبي بسبب الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية.

لاعب وسط الزمالك رفض تجديد عقده مع القلعة البيضاء، حيث انتهى بنهاية الموسم الحالي، ولكن إدارة النادي رفضت رحيله لحين انتهاء مباريات الموسم.