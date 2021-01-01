لمَ الهجوم على طارق التائب؟ .. سار على نهج مخزٍ في الدوري السعودي

هل أخطأ طارق التائب عندما تحدث بهذا الأسلوب عن محمد نور؟

قد يسلك بعض اللاعبين الكبار، بعض الطرق غير المتوقعة من أجل لفت الأنظار إليهم، وذلك بعد غيابهم عن الساحة للعديد من الأسباب، قد يكون أبرزها الاعتزال والابتعاد عن الأضواء، أو غيرها، وهذا ما فعله النجم الليبي طارق التائب لاعب الهلال السابق، بعد تصريحاته القوية ضد محمد نور نجم الاتحاد السابق.

التائب أثار الجدل بعدما قال عن نور عبر تصريحات تليفزيونية: "محمد نور لم يصنع أي هدف أبدًا خلال فترة تواجدي في مباريات الهلال والاتحاد، لأنه ليس صانع ألعاب ولكنه لاعب وسط من منطقة الجزاء لفريقه إلى منطقة جزاء الخصم".

وخلال فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال التائب: "مادام محمد نور مروض آسيا، لماذا لم يفز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مثل ياسر القحطاني وناصر الشمراني؟".

تلك التصريحات أثارت الجدل، وأصبح اسم التائب متداول خلال الأيام الماضية بشكل مكثف، بعد فترة من الغياب عن الأضواء، قد يكون الأمر "زلة لسان" وقد يكون مقصودًا بهدف رغبته في العودة للأضواء، ولا يوجد سبب آخر وراء هذا الأمر.

هجوم وانتقادات واستياء هذا ما حصده طارق التائب من تصريحاته المثيرة للجدل، من جانب المنصات الإعلامية المختلفة أو جماهير نادي الاتحاد التي عبرت عن غضبها من تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الإعلامي سعود الصرامي قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكابتن طارق التائب نجم موهوب ومحبوب، ويعتبر من أفضل من أنجبتهم الكرة الليبية، ولكن موهبته لا تقارن بالأسطورة محمد نور، صاحب البطولات والإنجازات في الملاعب المحلية والخليجية والعربية والقارية والعالمية، والفارق بين نور وطارق، مثل الفارق بين مرسول بارك وملعب الصائغ".

••الكابتن #طارق_التائب نجم موهوب و محبوب و يعتبر من أفضل من أنجبتهم الكرة الليبية

••لكن موهبته لا تقارن بالأسطورة #محمد_نور صاحب البطولات و الإنجازات في الملاعب المحلية و الخليجية و العربية و القارية و العالمية

••الفارق بين نور و طارق مثل الفارق بين مرسول بارك و ملعب الصائغ pic.twitter.com/pSReQYqP3K — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) February 13, 2021

وانتقد الإعلامي مبارك الشهري تصريحات التائب عبر حسابه على "تويتر" حيث كتب: "أضحكني جدًا حديث طارق التائب عن الأسطورة محمد نور، وأنه لم يحصل على جائزة أفضل لاعب آسيوي، محمد نور حقق الأبطال 2004 وحقق الأبطال 2005، طارق وفي 2009 التائب أخرج فريقه من أمام أم صلال ومتهاوش مع أحمد الصويلح، فكيف بالله عليكم، واحد مثل هذا يقيم واحد مثل نور".

اضحكني جداً حديث طارق التائب عن الاسطورة #محمد_نور و انه لم يحصل على جائزة افضل لاعب اسيوي

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OK

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2004 #محمد_نور حقق الابطال

2005 #محمد_نور حقق الابطال

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2009 #طارق_التائب اخرج فريقه من امام ام صلال و متهاوش مع احمد الصويلح .

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فكيف بالله عليكم :

واحد مثل هذا يقيم واحد مثل نور pic.twitter.com/q0t1DVLt1V — مبارك الشهري (@Mubark_m9) February 12, 2021

تلك هي أبرز التعليقات من جانب الإعلاميين على ما قاله طارق التائب، نظرًا لمكانة محمد نور للاتحاد وجماهيره، ولما قدمه لفريقه وللكرة السعودية خلال السنوات التي كان لاعبًا فيها.

ماذا حقق طارق التائب لنادي الهلال خلال الثلاث سنوات التي لعب فيهم مع الزعيم؟ فقط 3 بطولات، الدوري السعودي للمحترفين 2007-2008، وكأس ولي العهد مرتين عامي 2008 و 2009.

أما محمد نور، فحدث ولا حرج عن البطولات التي حققها رفقة الاتحاد فقط، حيث نجح في الحصول على 20 بطولة مع العميد، أبرزها دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عامي 2004 و 2005، والدوري السعودي 7 مرات، وكأس الكؤوس الآسيوية 1999 وكأس ولي العهد 3 مرات وكأس خادم الحرمين الشريفين 2010، وغيرها الكثير من البطولات.

وما حدث من النجم طارق التائب ليس بالغريب عن الدوري السعودي عن غيره من الدوريات العربية، حيث دائمًا ما نجد هذا الأسلوب من جانب النجوم ضد بعضهم البعض، وهناك حالات كثيرة مشابهة لهذا الأمر، فلم الهجوم عليه؟

لا يصح إلا الصحيح، كان يجب على طارق التائب يحافظ على علاقته الطيبة مع زملائه في الملاعب خلال الفترة التي قضاها بالمملكة العربية السعودية، وعدم التحدث بمثل هذه الطريقة على نجم بحجم محمد نور.

طارق التائب نجم كبير، ولديه تاريخ ليس بالقليل مع كل الفرق التي لعب لها، ويحظى بمكانة كبيرة لدى الجماهير العربية، التي دائمًا ما تصنفه ضمن أفضل المواهب التي مرت في تاريخ الكرة العربية وليس الليبية فقط، وكان يجب عليه أن يظل كما هو، ولا يتبع أي أسلوب يجعله يخسر الجمهور الذي يعشقه لأي سبب.