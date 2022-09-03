ضيف شرف واختفاء تام .. ما الذي قدمه مصطفى محمد ضد باريس سان جيرمان؟

لم يظهر مصطفى محمد طوال المباراة

بمستوى متواضع، ظهر النجم المصري مصطفى محمد خلال مباراة فريقه نانت أمام باريس سان جيرمان، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد خلال مباراة باريس سان جيرمان بشكل أساسي، حتى تم تبديله من جانب مدربه في الدقيقة 79 من زمن المباراة، حيث شارك بدلًا منه ماركوس كوكو.

وخسر نانت في تواجد مصطفى محمد بثلاثة أهداف دون رد، وسط تفوق كبير من جانب الفريق الضيف الذي انتصر بسهولة بالمباراة.

ماذا قدم مصطفى محمد ضد باريس سان جيرمان؟

لعب مصطفى محمد لمدة 79 دقيقة، قبل أن يتم تغييره ليشارك بدلًا منه كوكو، خاصة وأنه لم يستطع تقديم أي إضافة طوال المباراة.

مرر مصطفى الكرة 6 مرات، بنسبة نجاح 83.3%، وشارك في 10 التحامات فاز في 4 منها وخسر 6، ومنهم التحامين في الهواء خسرهما.

وعلى الصعيد الهجومي لم يقدم مصطفى أي إضافة، حيث لم يسدد أي كرة، ولم يرسل أي عرضية، وصنع فرصة واحدة للتهديف ولم يتم استغلالها.

ودفاعيًا لم يشارك مصطفى في أي كرة، باستثناء تدخل واحد فقط على مهاجمي باريس سان جيرمان.

وحصل المهاجم المصري على 3 أخطاء، وارتكب خطأ واحد، ولم يحصل على أي بطاقات طوال المباراة.

هل يعود مصطفى محمد إلى مقاعد البدلاء؟

منذ بداية الموسم كان يتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء، حيث كان يفضّل المدرب أن يضعه كبديل والاعتماد عليه في بعض الدقائق.

وبعد ظهوره في مباراة باريس سان جيرمان بهذا الشكل، هل يعود مصطفى محمد للجلوس على مقاعد البدلاء مجددًا؟ هذا ما سنتعرف عليه المباريات القادمة.