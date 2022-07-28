ضوابط جديدة للمباريات الكبرى .. ترقب للإعلان عن جدول مباريات الدوري السعودي

الإعلان عن جدول موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين يقترب، وسط عدة ضوابط جديدة للمباريات الكبرى.

تستعد لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين للإعلان عن جدول مباريات المسابقة لموسم 2022-23، والذي سيشهد ضوابط جديدة للمباريات الكبرى.

صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أكدت أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ستعلن جدول موسم 2022-23 خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يشهد الموسم خمسة توقفات.

الصحيفة أكد أن الشركة الأمريكية المعنية أنهت تنظيم الجدول، وتبقى لمسات لجنة المسابقات التي تتعلق بالتوقفات ومراعاة مشاركات الأندية السعودي في دوري أبطال آسيا، وكذلك مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022.

ما هي ضوابط المباريات الكبرى؟

تقرر أن تقام مباريات الدوري السعودي للمحترفين قبل فترة كأس العالم أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وستراعي لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي عدم إقامة مباريات الديربي والكلاسيكو في يوم واحد.

مع مراعاة أيضًا ألا تقام المباريات القوية في توقيت واحد، لإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة كل المباريات القوية خلال الموسم.

ما هي فترات توقف الدوري السعودي 2022-23؟

حسب المصدر نفسه، فإن فترة التوقف الأول في الدوري السعودي ستكون بعد الجولة الخامسة من المسابقة، في النصف الثاني من شهر سبتمبر.

فيما ستكون الفترة الثانية للتوقف بعد نهاية الجولة التاسعة، حيث تبدأ يوم 17 أكتوبر، وتستمر حتى كأس العالم 2022، الذي ينطلق يوم 21 نوفمبر المقبل.

أما فترة التوقف الثالثة، ستكون في آخر عشرة أيام من شهر يناير، لإقامة منافسات كأس السوبر السعودي.

فترة التوقف الرابعة ستكون في شهر مارس، بسبب التوقف الدولي، أما الفترة الخامسة، ستكون بسبب توقف المنافسات في آخر عشرة أيام من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، والتي ستكون في شهر أبريل 2023.