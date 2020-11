ضوء يسطع في نابولي والأرجنتين وتكريم خاص في المكسيك .. ملاعب العالم تكرم مارادونا

تفاعلت الملاعب شهدت تألق دييجو أرماندو مارادونا في مسيرته الحافلة بطريقتها الخاصة مع الأنباء الحزينة بوفاة الأسطورة الأرجنتينية مساء الأربعاء.

ورحل الأرجنتيني عن عالمنا مساء أمس في بلاده بعد أسابيع من إتمامه 60 عاماً وتعافيه من جراحة دقيقة على مستوى المخ.

التكريم الأول أتى عبر ملعب "سان باولو" بنابولي حيث صال وجال اللاعب السابق مع النادي الإيطالي، إذ طالب العمدة لويجي دي ماجيستريس بتغيير الأسم الخاص بالملعب ليحمل مسمى مارادونا.

وتُركت أنوار الملعب الواقع في المدينة الجنوبية الإيطالية مضاءة طوال ليلة الأربعاء تكريماً للنجم الأرجنتيني الراحل، وتجمعت جماهير الفريق خارج الملعب وهتفت للراحل ورفعت اللافتات لتكريمه.

The lights of 's San Paolo stadium in Naples will stay on all night to pay respect to Diego Maradona. pic.twitter.com/GQ9dzoNGtB