ضمك يتوصل لاتفاق مع الأرجنتيني إيميلو زيلايا

الأرجنتيني زيلايا سيكون لاعبًا في صفوف ضمك السعودي خلال أيام.

توصلت إدارة نادي ضمك، لاتفاق مع المهاجم الأرجنتيني إيميلو زيلايا، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بتوصية من الجزائري نور الدين زكري.

ويحاول مسؤولي ضمك تدعيم صفوف الفريق، من أجل الهروب من قاع الدوري، وتفادي الهبوط والعودة إلى دوري الدرجة الأولى.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الأرجنتيني زيلايا، سيتم تسجيله بدلًا من المغربي محسن ياجور، بعد توقيعه على مخالصة مالية، نهاية الأسبوع الحالي.

ويسعى نادي ضمك لتجهيز زيلايا، من أجل المشاركة في الجولة القادمة، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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إيميلو زيلايا، لعب في صفوف أبولون القبرصي، حيث سجل 35 هدف، خلال 70 مباراة خاضها، ولعب للعديد من الأندية الأرجنتينية واليونانية.

إدارة ضمك تحاول تنفيذ كل طلبات الجهاز الفني للفريق، بقيادة نور الدين زكري، من أجل الهروب من شبح الهبوط الذي يطارد الفريق.

ويحتل ضمك المركز السادس عشر "الأخير" برصيد 8 نقاط، حيث يحتل العدالة والفتح المركزين الرابع عشر والخامس عشر برصيد 9 نقاط، بترتيب قرق الدوري السعودي للمحترفين.