ضرب حتى الموت .. حكم مخضرم يفقد حياته بسبب بطاقة حمراء!

واقعة مؤسفة تحدث في السلفادور

أصدر الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، بيانًا رسميًا يؤكد فيه وفاة الحكم خوسيه أرنولدو أمايا في واقعة مؤسفة بمباراة للهواة.

وفقًا لشبكة "FESFUT" فإن أمايا فقد حياته مطلع هذا الأسبوع، بعد تعرضه للضرب الوحشي من قبل المشجعين واللاعبين خلال مباراة هواة أقيمت في ملعب تولوكا في سان سلفادور.

وقال الاتحاد السلفادوري في بيانه:"نحن ندين جميع أعمال العنف التي تحدث في الملاعب الرياضية المختلفة في البلاد".

كيف توفى أمايا؟

الحكم المخضرم كان يتمتع بخبرة مدتها 20 عامًا، ولكن مشواره انتهى عندما كان مسؤولًا عن مباراة في حي ميرامونتي في سان سلفادور.

✝️| La Federación Salvadoreña de Fútbol lamenta el fallecimiento del árbitro José Arnoldo Amaya. pic.twitter.com/gVscusks93 — FESFUT (@fesfut_sv) June 13, 2022

ووقعت الحادثة عقب قراره بطرد أحد اللاعبين بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وهو الأمر الذي أثار جدلًا في الملعب وتسبب في حدوث الكارثة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أمايا تلقى العديد من الضربات التي تسببت في نزيف داخلي له، وفقد حياته بعد نقله إلى مستشفى زاكاميل.

توابع وفاة الحكم السلفادوري

أمايا كان عضوًا في الاتحاد الوطني لحكام كرة القدم في السلفادور، وأدار العديد من بطولات الشباب والهواة في البلاد.

ومن جانبه قال هوجو كاريو رئيس الاتحاد السلفادوري في تصريحات تلفزيونية:"نحن ندين ما حدث لخوسيه أرنولدو أمايا، ونثق في السلطات التي يمكنها العثور على المسؤولين عن قتله".

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