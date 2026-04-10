ضربوهم بسلاح ميسي المفضل.. عقم برشلونة أخجل الجماهير وأشار بأصابع الاتهام لفليك وتشافي!

أكد الأرجنتيني خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد، أنه استلهم هدفه الرائع من ركلة حرة في مرمى برشلونة من كتالوج مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، موضحًا أنه كان يشاهد هدف ميسي الشهير ضد ليفربول مرارًا وتكرارًا قبل أن يطبق النسخة الكربونية منه في شباك البلوجرانا خلال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





هذا التصريح لم يكن مجرد إشادة بزميله في المنتخب، بل كان خنجرًا مسمومًا غُرس في قلب النادي الكتالوني، الذي وجد نفسه على وشك الطرد من البطولة القارية الكبرى بسلاح كان يومًا ما علامته المسجلة، قبل أن يتحول إلى لعنة تلاحق كل من يقف خلف الكرة في كامب نو.

المفارقة المضحكة المبكية في مشهد سقوط برشلونة، هي أن الفريق الذي كان يمتلك أعظم مسدد للركلات الحرة في تاريخ كرة القدم، تحول حرفيًا إلى حصالة وأضحوكة في هذا التخصص منذ رحيل البرغوث في صيف عام 2021.

لغة الأرقام تبدو قاسية ومخجلة تمامًا، فمنذ خروج ميسي وحتى تاريخ 9 أبريل من عام 2026، لم يسجل برشلونة سوى أربعة أهداف فقط من ركلات حرة مباشرة في جميع البطولات الرسمية.

هذا الرقم الهزيل يثير السخرية عند مقارنته بحقبة ميسي، الذي كان بمفرده قادرًا على تسجيل 4 أهداف من ركلات حرة في شهر واحد، بل وربما في مباراتين متتاليتين إذا كان في حالة مزاجية جيدة!

توزعت هذه الأهداف الأربعة اليتيمة بشق الأنفس على مدار 5 سنوات تقريبًا، بدأها فيران توريس بكسر العقدة أمام ريال بيتيس في سبتمبر 2023، ثم تبعه روبرت ليفاندوفسكي بهدف أمام فالنسيا، وبابلو توري أمام إشبيلية، وأخيرًا ماركوس راشفورد الذي أنهى الصيام الأوروبي الطويل في أوائل عام 2026 ضد كوبنهاجن.

هذا الصيام التهديفي الطويل لم يكن صدفة، بل كان انعكاسًا لفراغ فني وتقني مرعب تركه ميسي خلفه، وفشل النادي في علاجه بأي شكل من الأشكال.

والحقيقة أن الأزمة ليست في غياب الموهبة الفطرية فحسب، بل في غياب الهوس الخاص بالتدريبات الفردية.

ميسي لم يكن ساحرًا بالصدفة، بل كان يقضي ساعات طوال منفردًا بعد نهاية المران الجماعي، يضع الحواجز البلاستيكية ويكرر التسديد مئات المرات حتى تحفظ عضلة رجله الزاوية والسرعة المطلوبة.

في جيل برشلونة الحالي، يبدو أن اللاعبين تحولوا إلى موظفين يلتزمون بساعات التدريب الجماعي فقط، ويهتمون بالجوانب البدنية وقياسات الأجهزة أكثر من اهتمامهم بتطوير مهارة خاصة تجعلهم حاسمين في المواعيد الكبرى.

علاوةً على ذلك، يعاني لاعبو برشلونة من ضغط المقارنة القاتل الذي يفرضه شبح ميسي، فكلما حصل الفريق على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، تتوجه أنظار الجماهير والكاميرات إلى المسدد المنتظر، ويبدأ الجميع في استرجاع ذكريات أهداف ليو المستحيلة.

هذا الضغط النفسي جعل البعض يهرب أحيانًأ من مسؤولية التسديد، ويفضلون تحويل الكرة إلى عرضية أو تمريرة قصيرة خوفًا من الفشل في محاكاة الأسطورة، وهو ما جعل الفريق يفقد شخصية المسدد التي كانت ترهب حراس المرمى في أوروبا قديمًا.

أما على صعيد التخطيط الرياضي، فقد كانت الصفقات التي أبرمها النادي في السنوات الأخيرة تفتقر تمامًا للاعب المتخصص، فالإدارة ركزت على جلب اللاعبين الذين يجيدون التحرك بدون كرة والضغط العالي، لاعبين هم في الحقيقة مجرد تروس في ماكينة كبيرة، لكنهم يفتقدون للمهارة الفردية الطاغية التي تصنع الفارق من ركلة ثابتة.





والأنكى من ذلك، أن الجهاز الفني لبرشلونة حاليًا يفتقر لمدرب متخصص للركلات الحرة، وهو المنصب الذي أصبح أساسيًا في أندية القمة مثل ليفربول وآرسنال، مما جعل برشلونة يبدو فريقًا عاجزًا يمتلك الكرة طوال الوقت، لكنه يفشل في استغلال أهم أسلحة كرة القدم.

بالطبع هي مسؤولية مشتركة بين هانزي فليك المدرب الحالي وتشافي هيرنانديز المدرب السابق، فكلاهما فضل التعامل مع الكرات الثابتة كأنها جزء جانبي من التدربيات ولا تستحق تخصيص مدرب خاص بها وحدها.

بيت القصيد

خروج برشلونة من دوري الأبطال لو تم بأقدام تلميذ ميسي هو الدرس الأقسى الذي يمكن أن يتلقاه النادي الكتالوني.

ميسي لم يرحل بجسده فقط، بل أخذ معه الحل السحري الذي كان يداري عورات الفريق الفنية، وطالما ظل برشلونة غارقًا في ذكريات الماضي، دون أن يمتلك الجرأة على صناعة متخصص جديد أو جلب مدرب يعيد إحياء فن الكرات الثابتة سيبقى الفريق ضحيةً لكل من تعلم الدرس من ميسي، وسيبقى الجمهور يتحسر على زمنٍ كان فيه الخطأ خارج المنطقة أفضل من ركلة جزاء، قبل أن يصبح اليوم مجرد كرة طائشة في المدرجات.



