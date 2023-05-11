ضربني ووصفني بالعاهرة .. بطلة قضية داني ألفيش تضعه في ورطة باعترافاتها

اعترافات مثيرة من ضحية داني ألفيش

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، تطورات قضية اللاعب داني ألفيش، المحبوس منذ عدة أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة.

وتعرض النجم البرازيلي لضربة جديدة بعد أن رفض القاضي المسؤول عن قضيته الإفراج عنه بكفالة وقرر استمرار حبسه.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" وبحسب معلومات من البرنامج التلفزيوني الإسباني "El programa de Ana Rosa"، فد تم تسجيل اعترافات الفتاة ضحية داني الفيش والتي قالت: " ذهبت إلى الحمام برغبتي وبعد تقبيله لي أخبرته أنني أريد المغادرة لكنه قال" لا "وأغلق الباب".

وتابعت: "بدأ يقول لي أشياء سيئة ووصفني بالعاهرة وقام بضربي أيضًا"، وبعد هذه الاعترافات انهارت الفتاة ولم تستطع مواصلة الحديث.

وعندما طلب منها ضابط الشرطة أن تقدم محضرًا ضد اللاعب قالت: "لن يصدقني أحد لأنهم سيرون من الكاميرات أنني دخلت الحمام برغبتي ".

يذكر أن النجم البرازيلي محبوس منذ شهر يناير الماضي بسبب هذه التهمة، ولم يتم الحكم عليه بشكل نهائي حتى الآن.