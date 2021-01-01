ضربت مثالًا في الوفاء .. سيدة تبيع قرطها لمساعدة الزمالك وفرجاني يعدها بالبقاء

لقطة لن تنسى في التاريخ

في لقطة تدل عن وفاء جمهور نادي الزمالك للقلعة البيضاء، قامت إحدى مشجعات النادي والتي تدعى "السيدة سوزان" بالتوجه إلى مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة، بواقعة رائعة لتضرب بها نموذجًا في الانتماء للنادي الأبيض.

وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك إلى أن السيدة سوزان قامت بالتوجه إلى مقر نادي الزمالك، ولديها مبلغ مالي بسيط، ثمن قرطها الذهبي التي قامت ببيعه، من أجل التبرع به للنادي، لمساعدته في الأزمة المالية التي يمر بها حاليًا.

تحرك السيدة التي تشجع الزمالك، جاء بعد ما سمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات عن كيفية مساعدة القلعة البيضاء في الأزمة التي يمر بها، لتقوم ببيع قرطها والتوجه إلى مقر النادي اليوم.

واستقبلها المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، حيث وجه الشكر لها على تلك المشاعر الرائعة، رافضًا استلام المبلغ، ليؤكد على أنها نموذج للمشجع العاشق لكيان النادي والداعم له.

ومنح نائب رئيس الزمالك علم النادي وتذكار خاص، ووعدها بمقابلة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بناء على طلب منها، لتوجه له رسالة من قلبها له.

فرجاني ساسي تحرك فورًا ولبى رغبتها واستقبلها بحفاوة كبيرة، حيث طلبت منه الاستمرار بنادي الزمالك، ليقوم اللاعب بتقديم وعدًا لها بأنه سيبقى من أجل جماهير نادي الزمالك.

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وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لفريق آخر خلال الفترة الحالية، للانتقال له بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.