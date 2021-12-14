ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد بسبب إصابة جريزمان

تلقى فريق أتلتيكو مدريد، ومدربه دييجو سيميوني، ضربة موجعة بسبب الإصابة التي تعرض لها أنطوان جريزمان لاعب الفريق، في الفترة الماضية وستبعده عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

ويعد اللاعب الفرنسي من أهم الأوراق الهجومية للفريق الإسباني هذا الموسم، خاصة بعدما بدأ في استعادة جزء من مستواه، وتمكن من تسجيل سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 21 مباراة خاضهم مع الفريق بكافة المسابقات.

إصابة جريزمان تزيد من صعوبة موقف أتلتيكو مدريد هذا الموسم، والذي يمر فيه بنتائج مخيبة للآمال آخرها كان خسارة ديربي مدريد أمام ريال مدريد بهدفين في الدوري، والتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بهزيمتين متتاليتين.

ماذا حدث لجريزمان؟ وما هي إصابته؟

في مباراة ريال مدريد الأخيرة، تعرض جريزمان، إلى إصابة بعد تدخل قوي من داني كارباخال، مدافع الميرينجي غادر بسبب المباراة بين الشوطين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جريزمان خضع لأشعة رنين مغناطيسي، وأكدت إصابته في عضلات الفخذ الأيمن، وسيحتاج إلى فترة للتعافي من تلك الإصابة.

ما مدة غياب جريزمان المتوقعة عن الملاعب؟

لم يعلن أتلتيكو مدريد بشكل رسمي عن مدة غياب لاعبه، ولكن مدة الغياب ستتوقف على سرعة تعافيه من الإصابة.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن اللاعب صاحب الـ 30 عامًا، سيغيب عن الملاعب لنهاية العام الحالي على أقل تقدير، وبالتالي فإن فريقه سيفتقد لخدماته أمام إشبيلية وغرناطة في الدوري.

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وستظل مشاركة جريزمان أمام رايو فاييكانو، في الجولة الـ 19 من المسابقة يوم 2 يناير 2022، في محل شك وإن كان من الصعب أن يشارك في تلك المباراة أيضًا بحسب ما ذكرته التقارير الصحفية.