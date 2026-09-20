لن ينضم جاستن كلويفرت إلى معسكر المنتخب الهولندي يوم الإثنين، حيث سيغيب لاعب الوسط المهاجم عن مباراة فريقه بورنموث أمام ليفربول يوم الأحد. ووفقاً لمدربه ماركو روزه، سيبتعد كلويفرت عن الملاعب لعدة أسابيع بداعي الإصابة، مما يعني غيابه عن فترة التوقف الدولي الأولى تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وكان كلويفرت قد تعرض للإصابة مساء الخميس خلال مباراة الدوري الأوروبي ضد ريال سوسيداد في سان سيباستيان. وانتهت المباراة بفوز بورنموث بنتيجة 2-1 في ظهوره الأوروبي الأول، حيث لعب كلويفرت دور البطولة بافتتاح التسجيل بعد 11 دقيقة فقط من صافرة البداية.

ورغم الإصابة، تحامل النجم الهولندي على نفسه ليواصل اللعب لفترة طويلة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة 84 ويشارك ديفيد بروكس بدلاً منه. بعد ذلك بأيام قليلة، أوضح روزه أن بورنموث سيفتقد لجهود اللاعب في الفترة الحالية، قائلاً: "تعرض جاستن لإصابة في سان سيباستيان. سيتعين علينا اللعب بدونه لبضعة أسابيع؛ الأمر ليس خطيراً للغاية، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت للتعافي".

وسيُجبر تشافي الآن على إيجاد حلول بديلة على الفور في قائمته الأولى كمدير فني لمنتخب "الطواحين"، حيث كان كلويفرت ضمن قائمة الـ26 لاعباً المقرر تجمعهم في مدينة "زيست" بعد ظهر الإثنين، 21 سبتمبر، استعداداً لبدء أجندة دولية مزدحمة.

وسيخوض المنتخب الهولندي أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة؛ حيث يستهل مشواره يوم الخميس 24 سبتمبر على ملعب "يوهان كرويف أرينا" أمام ألمانيا، قبل مواجهة صربيا، ثم اليونان، ثم صربيا مجدداً.

ومنطقياً، من المتوقع أن يستدعي تشافي بديلاً لتعويض انسحاب كلويفرت. ويبدو قائد فينورد لوتشيانو فالينتي، ولاعب وسط آيندهوفن جوس تيل، أبرز المرشحين لهذا الدور، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المدرب سيضم لاعباً آخر لقائمته أم سيكتفي بالمجموعة الحالية.

وكان جوس تيل جزءاً من قائمة هولندا تحت قيادة رونالد كومان في كأس العالم، لكن تشافي استبعده من قائمته الأولى. وفي هذا الصدد، أبدى بيتر بوس، مدرب آيندهوفن، يوم الجمعة استغرابه الشديد من عدم تواصل أي شخص مع لاعب وسطه لإبلاغه بالقرار، قائلاً: "لم يتلق حتى مكالمة هاتفية. هذا أمر غريب حقاً، لأنه كان حاضراً معهم في كأس العالم".

على الجانب الآخر، أثبت فالينتي أحقيته بالتواجد عبر أدائه على أرض الملعب يوم الأحد، تحت أنظار تشافي الذي تابع من المدرجات فوز فينورد الساحق على إف سي أوتريخت بخماسية نظيفة. وسجل لاعب الوسط هدفاً من ركلة جزاء، واعترف عقب المباراة بأنه كان يأمل في تلقي دعوة الانضمام للمنتخب، موضحاً: "بالطبع تشعر بخيبة أمل. في قرارة نفسي، كنت آمل قليلاً أن أكون ضمن القائمة، لكن يجب أن أتحدث بأقدامي على أرض الملعب، وهذا ما فعلته اليوم".