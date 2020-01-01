ضربة كبيرة لمانشستر يونايتد: ماجواير يبتعد عن الملاعب لمدة طويلة

خبر مؤسف لجماهير المانيو..

تلقى مانشستر يونايتد نبأ تعيسًا للغاية، بعد تأكد إصابة مدافعه هاري ماجواير بتمزق في عضلات الفخد، مما سيبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهر.

ماجواير أُصيب خلال مباراة الشياطين الحمر مع ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الشوط الأول، ولكنه أكمل المباراة رغم الإصابة حتى انقضائها.

وبحسب ما أوردته التقارير الأخيرة من الصحف الإنجليزية، فإن ماجواير سيبتعد لمدة شهر قابل للزيادة، إذ أن التمزق في الأحوال العادية يستغرق وقتًا أطول في التعافي.

هذه الضربة القوية سيكون لها تأثير كبير على مستقبل كتيبة أولي جونار سولشاير، فيصير فقط فيل جونز وفيكتور ليندلوف هما المتاحان له في مركز قلب الدفاع.

سولشاير يؤكد غياب ماجواير عن مباراة نوريتش سيتي

بغيابه لمدة شهر، فإن اليونايتد سيفقد ماجواير في مباريات نوريتش سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي ومانشستر سيتي في كأس كارباو وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي بصورة مبدئية.

هذه الإصابة قد تفرض على مانشستر يونايتد الدخول إلى سوق الانتقالات الشتوية وانتداب مدافع جديد حتى ولو على سبيل الإعارة، لا سيما وفي ظل عدم توافر البدائل اللازمة حاليًا.

ماركوس روخو سيرحل، وإيريك بايلي وتوانزيبي مصابان، مع إعارة كريس سمولينج إلى روما، وبالتالي فإن الاعتماد سيكون على جونز وليندلوف وكليهما أظهر أداءً كارثيًا أمام السيتي مساء الثلاثاء الماضي.

يذكر أن اليونايتد تلقى هزيمة قاسية من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في قلب الأولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، في مباراة لم يشارك فيها ماجواير أيضًا.

كما يجدر الإشارة أن المانيو بالفعل يُقاسي إصابة بول بوجبا الطويلة وكذلك سكوت ماكتوميناي، ويحتل حاليًا المرتبة الخامسة في جدول ترتيب البريميرليج بفارق 5 نقاط فقط عن المربع الذهبي.