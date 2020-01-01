ضربة قوية لميلان .. إبراهيموفيتش يغادر مباراة نابولي مصابًا

إصابة إبراهيموفيتش .. زلاتان يسجل هدفين ولكنه يخرج مصابًا

تلقى ميلان ضربة موجعة بإصابة نجمه وهداف الدوري الإيطالي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لكي يفقد الفريق القوة الضاربة لديه.

وواصل إبراهيموفيتش تألقه وسجل هدفي ميلان في شباك نابولي مقدمًا واحدة من أجمل مبارياته على الإطلاق خلال الموسم الحالي.

ولكنه صدم عشاق ميلان حين أمسك بالعضلة الخلفية بشكل مفاجئ ثم خرج مصابًا ليصيب الجميع في ميلانو بالقلق في حال استدعت الإصابة غيابه لفترة طويلة.

المزيد من الفرق

حدث ذلك في الدقيقة الثامنة والسبعين بعد 78 دقيقة قدمها إبراهيموفيتش على أكمل وجه ليفك الشراكة مع كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي الدوري الإيطالي.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

ولم يغادر زلاتان إبراهيموفيتش الملعب تمامًا حيث جلس على دكة البدلاء واضعًا كيسًا من الثلج حول عضلته الخلفية وممددًا قدمه للأمام.

ومنذ انضمام النجم السويدي إلى الروسونيري في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي انقلب حال كتيبة ستيفانو بيولي تمامًا.

أخبار ميلان اليوم | "اعتقدنا أننا وجدنا ميسي الجديد"، وزلاتان المثير للجدل

وبفضل أهداف النجم السويدي ودوره القيادي تمكن ميلان من إنهاء الموسم الماضي في المرتبة السادسة والآن يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بدون هزيمة.